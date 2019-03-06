Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Нужен ли Украине мир, который ведет к новой войне?

Нужен ли Украине мир, который ведет к новой войне? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e68/17e/5c7e6817e73e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e68/17e/5c7e6817e73e2.jpg 2019-03-06T08:14:00+02:00 Александр Левченко

Запрос украинского общества на окончание войны на Донбассе часто используют в предвыборной агитации без детализации, каким образом можно достичь приемлемое для Украины мирное решение. Часто звучат затуманенные фразы о мире без определения, каким образом будет достигнуто мирное урегулирование.

Точно известно, что международное сообщество видит алгоритм окончания войны на Донбассе через исполнение пунктов и обязательств, записанных в Минских соглашениях. Об этом говорится не только в Резолюциях Совета Безопасности ООН по Донбассу, но и официальной позиции Франции, Германии, как участников Нормандского формата, США, которые внимательно следят за развитием ситуации на Донбассе, создав пост спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины. Такая же позиция у всех стран-членов ЕС и НАТО.

Ряд политических сил в Украине считают Минские соглашения документом, который не нашел своего пути имплементации, абсолютное большинство пунктов которого не исполнены до сих пор. Поэтому он подвергается критике. Вместе с тем, нужно учитывать, что это произошло, прежде всего, из-за обструкции Кремля, который на словах все время упоминает необходимость исполнения Минских соглашений, но в реальной жизни саботирует их даже на уровне реализации первых пунктов о прекращении огня на линии соприкосновения и обмена заложниками по формуле "всех на всех". При этом нужно понимать, что, критикуя Минские соглашения, вы не добьетесь подписания новых мирных документов, более благоприятных для Киева, ибо Москва на это просто не пойдет. Отложив же Минские договоренности, не подписав новых соглашений, вы торпедируете процесс мирного разрешения ситуации на Донбассе. В таком случае вы сознательно выступаете за продолжение войны или несознательно затягиваете разрешение конфликта на неопределенное время, практически его "замораживая", а значит, поддерживаете долгосрочную потерю Украиной временно оккупированных территорий. Имея же мирный план, который не базируется на Минских соглашениях, вы не получите поддержку от международного сообщества, а значит, останетесь "один на один" в переговорах с Москвой, исход которых не трудно предсказать. Может ли такая позиция быть национальным интересом Украины? Думаю, что нет.

Россия продолжает игру на затягивание противостояния на Донбассе, что соответствует стратегическим интересам Кремля в сосредоточении международного обсуждения ситуации в этом украинском регионе, максимально избегая дискуссии по вопросу оккупации и попытки российской аннексии Крыма. Сама война на Донбассе замышлялась Москвой как военная операция по перенесению всего внимания международного сообщества с Крыма на другой регион Украины. Массовые разрушения, убийства, которые сопровождались разжиганием конфликта на Донбассе, только подтверждают, что Москва и не собиралась аннексировать этот регион, понимая, что за это уровень международных санкций и политической изоляции России мог бы достичь катастрофического уровня для Кремля.

Задача стояла предельно простая – создать ситуацию, чтобы военные действия происходили на украинской территории, истощали бы ее ресурсы, и максимально использовались местные сепаратисты, которые при помощи российских кадровых военных и российских поставок вооружений будут убивать украинских солдат и добровольцев, а те соответственно будут уничтожать предателей Родины – граждан Украины.

Программа максимум Кремля о захвате под контроль всей восточной и южной Украины с идеей создания псевдогосударства "Новороссия" провалилась. Тогда Москва попыталась реализовать уменьшенный план максимум – пробить сухопутный коридор к Крымскому полуострову, который тоже не удался. И, наконец, программа минимум – удержание части Донбасса под своим контролем на максимально длительный срок с целью постоянного провоцирования вооруженного конфликта и истощения украинских ресурсов. Согласно этому плану, противостояние должно сопровождаться значительными людскими жертвами, а значит постоянным уровнем ненависти украинцев к временно захваченным территориям, а у жителей временно оккупированных территорий при помощи полного контроля информационного поля российскими каналами формировать враждебное отношение ко всему украинскому, укрепляя в их сознании восприятие Украины как "фашистского, националистического государства".

Учитывая, что Кремль всегда понимал бесперспективность присоединения Донбасса к России, людские и материальные потери региона Москвой в душе всегда только приветствовались, так как это наносило и наносит огромный вред экономическому состоянию и общей политической обстановке Украинского государства, создавая атмосферу депрессии и ощущения нестабильности.

В мутной воде легче рыбу ловить. А как Кремлю имитировать готовность к компромиссу? Очень просто. Предложить окончание войны на своих условиях. Если Минские соглашения говорят об идее возвращения Украине неконтролируемой правительством территории при проведении определенных уступок, которые всегда сопровождают процесс примирения – аболиции лиц, которые не совершали военные преступления, и проведении местных выборов согласно с украинским законодательством, правда, без прямого контроля Украинского государства, но при полном наблюдении международных институций, то для Москвы самое важное – "пробить" автономный статус временно оккупированных территорий, о чем Минские документы не упоминают. Амнистия боевиков Кремль не очень интересует. Судите сепаратистов на здоровье, их Москве не жалко. Главное для России – получение временно оккупированными территориями Донбасса статуса автономии, чтобы в будущем постоянно держать на крючке все политические инициативы Киева. Это включает возможность вовремя блокировать курс на вхождение Украины в ЕС или НАТО. В случае же неповиновения Киева такому ультиматуму от бывшего неконтролируемого региона – заход российских войск "по просьбе автономии", как это было в случае с Крымом, псевдореферендум и уже якобы "легальный" выход из состава Украины. Это "продается" украинцам как предложение по окончанию войны, а на самом деле – подготовка новой войны, правда, после короткой передышки.

Каждый украинец на президентских и парламентских выборах сделает свой собственный вывод. Но нам всем жить в нашем государстве Украина, и выбор мира, который ведет к новой войне, наверное, не лучшее из решений.



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