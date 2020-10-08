Нужен ли Украине военный сценарий деоккупации?

Азербайджано-армянский вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе сразу получил отклик в Украине. Некоторые обозревавтели стали призывать к военному решению ситуации на Донбассе, как это пытается сделать Азербайджан в Нагорном Карабахе. Но не следует забывать, что за Нагорным Карабахом стоит Армения, а уже за Ереваном – Москва, тогда как за временно оккупированным Донбассом Россия стоит напрямую. Собственно, она физически там присутствует и руководит всей системой войск, в составе так называемых первого и второго армейских корпусов "Л/ДНР", которые непосредственно подчиняются российскому 12-у командованию резерва Южного военного округа с центром в Новочеркасске Ростовской области.

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Среди многих планов возвращения временно оккупированных территорий действительно существует план проведения военной операции по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он детально разработан и очень хорошо, что он есть. Вместе с тем, все мы должны хорошо понимать, что такой план может быть применен только при очень специфических условиях, главное из которых – уверенность в том, что РФ не окажет военную помощь боевикам "Л/ДНР" и расположенным там российским военным подразделениям. Такая возможность есть. Она равна примерно 1,5-2% от 100 – но это уровень статистической погрешности. То есть это станет вероятным, если официальная Москва сама даст сигнал Киеву, что она не будет вмешиваться, когда ВСУ начнут военную операцию по возвращению временно оккупированных территорий. Сейчас это совершенно нереальный и фантастический сценарий для Украины и делать на него главную ставку было бы непрофессионально.

Для сравнения, давайте вспомним, как проходила военная фаза деоккупации территории Республики Хорватии (РХ) о которой часто говорилось в Украине и что этому предшествовало.

Во-первых, официальный Загреб создал огромное преимущество в военной технике. Сделать это было непросто, ведь существовало международное эмбарго на поставки оружия в регион военных действий на территории бывшей Югославии, поэтому все вооружение Хорватия получала годами нелегально, в обход санкций и небольшими частями, как правило, через венгерскую территорию.

Во-вторых, Загреб провел всеобщую мобилизацию и, имея большое преимущество в численности населения на подконтрольной правительством территории, создал значительное преимущество над противником в живой силе. В-третьих, в пользу Загреба сложилась благоприятная международная обстановка, которая перед этим была катастрофической. Дело в том, что США, РФ, Великобритания и ООН предложили хорватам мирный план урегулирования, который назывался Z-4 (инициатива четырех послов в Загребе). Согласно этому плану, сербы, проживавшие на территории Хорватии, получали широкую автономию с элементами федерации. Загреб вынужден был заявить, что поддерживает этот план, хотя всем было понятно насколько сложно его примет хорватское общество. Но представители временно оккупированных территорий (так называемая Республика Сербская Краина (РСК), проявили политическую недальновидность, не согласившись на формулировку международного сообщества, заявив, что они не принимают меньшего предложения, чем государственная независимость "РСК" от Хорватии. Этим они торпедировали инициативу Z-4.

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В-четвертых, когда Хорватия спланировала военно-стратегическую операцию "Гроза" по освобождению большей части временно оккупированных территорий, то только узкий круг высшего военно-политического руководства РХ (президент и министр обороны) знали, что Сербия не будет реагировать на проведение этой операции военным путем. Слободан Милошевич получил от Запада гарантии не преследования Гаагским трибуналом за военные преступления в бывшей Югославии в случае прекращения вмешательства Сербии в хорватские события. Однако Загреб, на всякий случай разместил на востоке страны значительные силы для отпора в случае попытки Сербии поддержать "РСК" военным путем, если бы таковая была предпринята.

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В-пятых, военно-стратегическая операция "Гроза" проходила на территориях, которые находились в далеко от хорватско-сербской границы, тогда как театр военных действий на Донбассе граничит с территорией России.

Что касается войны на Донбассе, то Украина действительно может создать критическое преимущество в живой силе и военной технике, проведя в стране мобилизацию и передислоцировав все боевые бригады на Донбасс. Впрочем, незаметно провести мобилизацию и передислокацию невозможно, а значит Москва сразу же отреагирует, обвинив Украину перед мировым сообществом в грубом нарушении Минских соглашений. Далее она попытается лишить нас международной поддержки и попробует нанести серьезные потери нашим ВСУ новейшим оружием. Кроме того, как уже говорилось, Донбасс, в отличие от территории Хорватии, которые отвоевывались военным путем и Нагорного Карабаха, прямо граничит с РФ, поэтому реакция Кремля будет мгновенной.

В связи с выше изложенным украинской стороне нужно быть готовой к военной операции в любой момент, однако приказ о ее проведении должен будет отдаваться только при благоприятной международной обстановке и в случае возникновения глубокого кризиса в самой РФ, чего сейчас на горизонте и близко не видно. Поэтому в наших условиях призыв к освобождению Донбасса по азербайджанскому или хорватскому военным сценариям – является фактическим призывом к широкомасштабной войне с РФ, которая может иметь опасные последствия для Украины.

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