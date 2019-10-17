Оккупированный Донбасс нужно возвращать

Настало время реально заняться возвратом временно оккупированной территории Донбасса. Удлинение сроков деоккупации несет большие риски заморозки ситуации, тогда процесс возвращения оккупированных украинских территорий может затянуться на очень длительное время и будет происходит тем болезненней, чем дольше эта территория будет находиться вне контроля Украинского государства.

Итак, украинский интерес – возвращение Донбасса в родные пенаты. Есть ли противники у этого процесса? да огромное количество, как в Украине, так и за ее пределами, в основном, правда, в Москве. Но, считаю, необходимо постоянно обсуждать среди украинской общественности важность возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма. На реинтеграцию временно оккупированных территорий должен быть острый общенациональный запрос и широкий консенсус. При такой ситуации намного проще вести переговорные дела с нашими европейскими партнерами и россиянами, которые должны почувствовать, что все украинское общество живет надеждой и чаяниями возврата украденных территорий, во-первых, и имеет полную решительность обсуждать эту проблему до ее окончательного решения, то есть возвращения в конституциональное пространство Украины, во-вторых. Поверьте, если будет в Украине всенародная решительность по вопросу деоккупации, это моментально почувствуют на переговорах в Минске, Париже, Берлине, и результаты настоятельных требований украинской стороны будут более серьезно приниматься для конкретного рассмотрения, потому что за переговорной позицией Киева стоит весь украинский народ. Мы такого состояния далеко не достигли, поэтому не удивляйтесь, что все происходит на вяло текущем уровне.

Давайте разберемся, что же мешает достижению общенационального консенсуса в таком принципиальном для Украины вопросе. Мы видим разобщенность позиции, огромное количество предложений по разрешению ситуации, которое постоянно уводит в сторону от правильного решения, которое лежит на поверхности. Будьте уверены, что такая ситуация сложилась неспроста. Я далек от того, что у украинцев просто много мнений и они не могут сформулировать единые, поддерживаемые всем обществом требования. Хорошо зная принципы ведения информационных войн, а Россия ведет против Украины эту войну методически, на каждодневной основе, постоянное размывание нашей общегосударственной позиции идет по нескольким направлениям. Первое – официальное. Кремль декларирует, что якобы заинтересован в разрешении ситуации на Донбассе и достижении мира. Мир – это наивысшая ценность, поэтому есть решение: оккупированный Донбасс возвращается в Украину на правах широкой автономии и РФ дает Киеву скидку на газ. В теле украинского государства создается капсула, которая будет, в случае необходимости, блокировать все процессы, которые не нравятся Москве, а если к капсуле не прислушаются, то ожидайте быстрый крымский сценарий. Следующее предложение забрасывается уже через представителей якобы антипутинского лагеря, которые "по-дружески" советуют Украине отказаться от оккупированного Донбасса. Мол, какой смысл в реинтеграции, если там все разрушено, народ 100% пророссийский, а вам нужно будет проводить выборы. Так они так проголосуют, что у промосковской партии в Украине будет 40% голосов. Это еще не большинство, но серьезный блокирующий пакет. Патриотические силы и так много потеряли голосов, а так будут на полной политической периферии. Такая "аргументация" оказалась действенной: почувствовалось желание некоторых затянуть Минский процесс, пусть другая сторона первой выполняет часть своих обязанностей, а если нет – остаемся без решения. При этом надо понимать, что возвращение Донбасса Украине является интересом Киева, а не Москвы, и мы должны "играть первым темпом". А если следовать логике накопления голосов избирателей, то тогда Кремль должен был бы вернуть и Крым, в таком случае в Украине могло бы сформироваться пророссийское большинство. Но такого же не происходит, потому что Москве куда выгоднее владеть Крымом и контролировать Донбасс, чем иметь в Украине условное большинство пророссийских избирателей.

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Поддерживают идею "сдачи" оккупированных территорий Донбасса некоторые представители интеллектуальной элиты, которые постоянно пугают украинцев опасностью гангрены для нашего государства в случае возвращения "болезненного тела". Опять Кремль радуется – предлагается самим отказаться от Донбасса, а значит, говорить о Крыме вообще нечего, да и почему бы тогда не снять санкции – ибо они бессмысленны.

Уводят в сторону также предложения о переподписании Минска на более выгодных для Украины условиях. Ясно, что Москва такой документ не подпишет, но это хороший повод торпедировать Минский процесс.

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Также рядом стоит группа, которая напрямую не предлагает отказаться от оккупированного Донбасса, но он Украине якобы особо не нужен. Вот пусть они сами попросятся назад, тогда мы их на своих условиях и вернем. Понятно, что никто проситься не будет, таких на оккупированных территориях быстро приструнят, но создается впечатление борьбы за украинские интересы.

Еще у нас предлагают не спешить с возвращением Донбасса, так как на его содержание потребуется значительное финансирование. Денег нет, тумбочка пуста. Поэтому пусть Украина пока сама финансово окрепнет, а потом возьмется за возврат Донбасса. Нужно иметь здоровый экономический организм, чтобы переварить оккупированные территории. Даже мощной ФРГ потребовалось 20 лет для такого процесса относительно территории ГДР. Опять, вроде бы, все логично, но как раз если бы ГДР не была вне ФРГ больше 40 лет, а скажем 5-6, то и процесс воссоединения экономики длился бы всего пару лет.

Могу и дальше перечислять предложения по решению ситуации на Донбассе, от самих идиотских до логично, на первый взгляд, изложенных. Все они говорят об отказе от Донбасса, и такие идеи получают все больше сторонников, а значит, Украина в чистую пока проигрывает информационную войну России.

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