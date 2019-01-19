Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мнение   Александр Левченко

Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Парижская мирная конференция – от желания создания великой Украины до потери государственности

мнение
Сегодня, 08:04
Парижская мирная конференция – от желания создания великой Украины до потери государственности //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f8/ff3/5c41f8ff39802.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f8/ff3/5c41f8ff39802.jpg Александр Левченко

Свои политические интересы должны быть всегда в приоритете

Ровно сто лет назад начала свою работу Парижская мирная конференция, которая подводила политико-дипломатические итоги окончания Первой мировой войны. Она заседала больше года. На конференцию были приглашены делегации 27 стран мира, десять из которых непосредственно принимали участие в войне, четырнадцать находились в состоянии войны, еще присутствовали три были новообразованных государства. Впервые в истории дипломатии на конференцию не были приглашены страны, проигравшие войну. Тон в работе этого эпохального события задавали Великобритания, Франция и США. Иногда к решениям большой тройки присоединялась Италия, которая в ходе мировой войны вовремя сориентировались и вышла из союза с Германией и Австро-Венгрией. 

По результатам работы конференции были подготовлены мирные договоры с Германией (Версальский), Австрией (Сен-Жерменский), Болгарией (Нейиский), Венгрией (Трианонский) и Турцией (Севрский, позже заменен Лозанским).
Как вы понимаете, Германия, Австрия, Венгрия, Болгария и Турция понесли значительные территориальные потери. На Парижской мирной конференции был одобрен устав Лиги Наций и получила поддержку идея премьера Южно-Африканского Союза о том, что мировая война должна стать последней в истории человечества. Предложение Франции, чтобы Лига Наций имела свои вооруженные силы для имплементации мирных решений, не нашло поддержки у Великобритании, и эта хорошая дипломатическая инициатива провалилась.

Важное место в работе конференции занимали вопросы признания государств, которые пребывали в процессе создания. В Париж прибыли делегации Украины, стран Балтии и Закавказья. Советскую Россию на конференцию не пустили, считая, что большевики, подписав Брестский мир с Германией, реально предали союзников по Антанте, а В. Ленин фактически подтвердил подозрения Франции и Великобритании о том, что он был немецким шпионом.
Украинская делегация в составе представителей Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) прибыла в Париж с некоторым опозданием. И сразу же представители Временного российского правительства и Польши провели антиукраинскую кампанию, желая представить украинцев как пособников Германии и Австро-Венгрии. Поляки стали требовать восстановления государственности в границах 1772 года, где треть Украины должна была бы входить в состав Польши. Украинская делегация это опротестовала и предложила создание Украинского государства, имеющего в своем составе на юге Кубань и Крым, а на севере, Брест, Пинск, Гомель и Стародуб. Однако в это время большая часть территории Украины не контролировалась Директорией, так как большинство украинских земель уже было под большевиками и деникинцами, что не давало возможности нашей делегации быть официальным полноправным участником дипломатических переговоров в Париже.

Британия и Франция категорически не воспринимали советскую Россию, поэтому  хотели создать у ее западных границ "санитарный кордон", который бы помешал проникновению коммунизма в Европу. В это время Польша показывала решительность и умение бороться с большевиками, поэтому Антанта сделала ставку на Варшаву. Франция полностью поддерживала территориальные претензии Польши к Украине, тогда как Великобритания пыталась как-то помочь Украинской Народной Республике. Но состояние на фронтах для Директории (украинского правительства) было просто удручающим и Лондон тоже стал стеной за Польшу.

Таким образом, украинская дипломатия, не имея за своими плечами сильной и мотивированной национальной армии, не смогла в Париже отстоять право на территориальную целостность. Это привело  к расколу в позициях УНР и ЗУНР. УНР сделала ставку на Польшу в войне с советской Россией и просчиталась. Поляки так и не смогли разгромить Красную Армию, а платой за союз с Варшавой против Москвы были западно-украинские территории. После польско-большевицких переговоров, по условиям Рижского мирного договора (1921 г.) Варшава фактически "сдала" УНР советской России. Из этого можно сделать только один вывод: Украина всегда и при любых обстоятельствах должна выходить на международные переговоры с позицией сохранения ее территориальной целостности. Польша проявила политический эгоизм и предала Украину. Об этом нужно не забывать даже сегодня и помнить, что любые уступки собственной территории могут стоить потери всей государственности страны, а так произошло с Украиной почти сто лет назад. 
 

Украина, ЗУНР, унр, первая мировая
Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Лада Лузина

писательница

Почему перенести Рождество на 25 декабря равнозначно уничтожению украинских традиций

7 января, 08:1117428

Последнее время в публичном пространстве все чаще звучат голоса сторонников перенести в Украине празднование Рождества на 25 декабря. Тот редкий случай, когда наши националисты и еврооптимисты – едины. Первые видят в этом отрыв от Москвы, вторые живут под лозунгом "Пусть...

Володимир Шульга

Народний депутат VІІ скликання

Свідомість суспільства, або "Підсумки" на 2019 рік

1 января, 08:3115196

Наприкінці року всі люблять підбивати підсумки: досягнення, звершення, якісь персональні здобутки. Але мені, в першу чергу, спадає на думку не персональне та не загальнодержавне. А загальнолюдське, те, що має стосуватись кожного, не залежно від віку та політичних переконань, не залежно...

Сергей Петрик

публицист

Не покупайте квартир – накажите гривней

24 декабря 2018, 08:2719119

Периодически, и чем дальше, тем чаще, я выслушиваю от совершенно разных людей жалобы. Например, из последних. Купили квартиру в новом доме; в соседнем микрорайоне в прошлом году построили детский садик, но его так и не открыли. Купили квартиру в новом доме; в пешеходной доступности...

Владислав Руденко

Житель Донецка

Чувство бунта

21 декабря 2018, 09:0917941

Часто встречаю комментарии к статьям об оккупации в Донецке в стиле "чего ноете?" Мол, сами хотели, сами позвали – вот и радуйтесь теперь. Ну, далеко не все звали, и уж тем более не хотели. В этом замкнутом круге все "хороши". И те, кто звал, и те, кто слил… Мы, оставшиеся...