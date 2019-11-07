Руина и ее последствия

Руина стала тяжелым периодом истории Украины, она началась после смерти гетмана Б. Хмельницкого в 1657 г. и длилась долгих 30 лет до прихода в 1687 г. на пост гетмана И. Мазепы. Эти 30 лет характеризовались упадком украинской государственности, прежде всего, из-за внутренней борьбы козацкой верхушки за свои интересы посредством выдвижения на пост гетмана Руси-Украины своих ставленников. Этой разобщенностью и внутренним политическим эгоизмом хорошо воспользовались соседи Украины – Московское царство, Речь Посполитая и Османская империя. Если в период Б. Хмельницкого Русь-Украина стала самостоятельным, влиятельным международным игроком, мнение которого имело значение и серьезно воспринималось в Москве, Варшаве и Стамбуле, то после 30 лет внутренних разногласий и вооруженной борьбы украинскую территорию, согласно Андрусовскому мирному договору в 1667 г. и Вечному миру в 1686 г., разделили Польша и Московия.

Худший сценарий развития событий трудно было представить. Но жажда большей части козацкой верхушки власти, готовность за деньги предавать национальные интересы, желание получить личные выгоды даже в ущерб общенациональным интересам привели к трагическому концу славные страницы козацкой истории Украины-Руси.

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Все началось после смерти славного Богдана Хмельницкого в 1657 г.; Хмельницкий завещал, чтобы его несовершеннолетний сын Юрий стал новым гетманом. Юрий не смог управлять огромной козацкой державой, поэтому вынужден был отречься от булавы, которая досталась второму по иерархии – Генеральному писарю И. Выговскому. Этот выбор понравился не всем – против выступили кошевой атаман запорожцев и полтавский полковник, за спиной которых стояла Москва, не желавшая прочной гетманской власти в Руси-Украине и не спешившая с ее официальным признанием. Новый гетман И. Выговский продолжил политику Б. Хмельницкого по сближению с Швецией, подписав с последней Корсунский договор, который признавал украинской территорию до Вислы и Березины. Однако ряд внешнеполитических обстоятельств воспрепятствовали его имплементации. Во-первых, Швеция вынуждена была начать войну с Данией; совместный поход козаков и Трансильвании на Польшу в 1657 г. не имел успеха; и, наконец, внутри Украины против гетманской власти выступили полтавский полковник И. Пушкар, кошевой атаман Низового войска Запорожского Я. Барабаш и недовольная социальным положением часть крестьянства.

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Внутреннее восстание гетман И. Выговский подавил, казнил его зачинщиков, но это стоило Украине 50 тысяч человеческих жизней. Узнав, что за мятежом стоит Москва, Выговский повел политику на восстановление отношений с Польшей. Варшава предложила И. Выговскому возглавить Великое княжество Русское в составе Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств, как составляющую часть Речи Посполитой, до этого управляемой только поляками и литовцами. И. Выговский согласился подписать Гадячскую унию, которая создавала Речь Посполитую в составе Королевства Польского, Великого княжества Литовского и Великого княжества Русского. Кремль посчитал действия гетмана предательскими, и через своих ставленников в Руси-Украине снова стал ковать заговор против Выговского. Кроме того, в Украину была направлена огромная армия московитов. Козацкий гетман сумел договориться о поддержке со стороны крымских татар и в битве под Конотопом в начале июля 1659 г. полностью разбил московскую армию. Но развить успех в борьбе с Москвой не удалось. Низовые запорожские козаки ударили на Крым, крымские татары поспешно возвратились домой. Москва, не сумев справиться с Выговским военным путем, пустилась в политические хитросплетения. Она подговорила и подкупила козацкую верхушку, которая выступила за свержение Выговского из-за сближения с Речью Посполитой. Вместо него снова был избран Юрий Хмельницкий, фигура слабохарактерная. В условиях отсутствия единства среди украинских казаков, которые не развили военный успех под Конотопом и не стали преследовать армию московитов до ее полного уничтожения, Кремль посылает новые военные подкрепления, и московская армия снова возвращается на украинскую территорию. Неумелый и перепуганный Юрий Хмельницкий 27 октября 1659 г. подписывает Переяславские статьи, где уже записано, что без согласия московского царя нельзя избирать или освобождать с должности гетмана. Козакам запрещалось вести дипломатические отношения с другими странами, Киевский митрополит подчинялся Московскому патриарху, и Украина отказывалась от своего влияния в Беларуси. Так Москва начала уничтожать украинскую козацкую державу. В 1663 г. Юрий Хмельницкий отрекается от булавы и правобережные полки при поддержке Варшавы избирают гетманом П. Тетерю. Левобережные полки отказываются его признавать и при поддержке Москвы избирают своего гетмана – И. Брюховецкого. Начинаются боевые действия между левобережными и правобережными козацкими войсками.

Во взаимной борьбе были уничтожены сотни сел и хуторов, убиты десятки тысяч людей. В 1665 г. правобережный гетман И. Брюховецкий подписывает Московские соглашения, которые вообще сводят к минимуму автономию Украины. Теперь все собранные налоги идут в Москву, а каждый новоизбранный казацкий гетман должен ехать на поклон в Белокаменную. После этого Москва и Варшава делят Украину по Днепру, и от славной гетманской Руси-Украины почти ничего не остается.

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