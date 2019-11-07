Руина и ее последствия

Руина стала тяжелым периодом истории Украины, она началась после смерти гетмана Б. Хмельницкого в 1657 г. и длилась долгих 30 лет до прихода в 1687 г. на пост гетмана И. Мазепы. Эти 30 лет характеризовались упадком украинской государственности, прежде всего, из-за внутренней борьбы козацкой верхушки за свои интересы посредством выдвижения на пост гетмана Руси-Украины своих ставленников. Этой разобщенностью и внутренним политическим эгоизмом хорошо воспользовались соседи Украины – Московское царство, Речь Посполитая и Османская империя. Если в период Б. Хмельницкого Русь-Украина стала самостоятельным, влиятельным международным игроком, мнение которого имело значение и серьезно воспринималось в Москве, Варшаве и Стамбуле, то после 30 лет внутренних разногласий и вооруженной борьбы украинскую территорию, согласно Андрусовскому мирному договору в 1667 г. и Вечному миру в 1686 г., разделили Польша и Московия.
Худший сценарий развития событий трудно было представить. Но жажда большей части козацкой верхушки власти, готовность за деньги предавать национальные интересы, желание получить личные выгоды даже в ущерб общенациональным интересам привели к трагическому концу славные страницы козацкой истории Украины-Руси.
Все началось после смерти славного Богдана Хмельницкого в 1657 г.; Хмельницкий завещал, чтобы его несовершеннолетний сын Юрий стал новым гетманом. Юрий не смог управлять огромной козацкой державой, поэтому вынужден был отречься от булавы, которая досталась второму по иерархии – Генеральному писарю И. Выговскому. Этот выбор понравился не всем – против выступили кошевой атаман запорожцев и полтавский полковник, за спиной которых стояла Москва, не желавшая прочной гетманской власти в Руси-Украине и не спешившая с ее официальным признанием. Новый гетман И. Выговский продолжил политику Б. Хмельницкого по сближению с Швецией, подписав с последней Корсунский договор, который признавал украинской территорию до Вислы и Березины. Однако ряд внешнеполитических обстоятельств воспрепятствовали его имплементации. Во-первых, Швеция вынуждена была начать войну с Данией; совместный поход козаков и Трансильвании на Польшу в 1657 г. не имел успеха; и, наконец, внутри Украины против гетманской власти выступили полтавский полковник И. Пушкар, кошевой атаман Низового войска Запорожского Я. Барабаш и недовольная социальным положением часть крестьянства.
Внутреннее восстание гетман И. Выговский подавил, казнил его зачинщиков, но это стоило Украине 50 тысяч человеческих жизней. Узнав, что за мятежом стоит Москва, Выговский повел политику на восстановление отношений с Польшей. Варшава предложила И. Выговскому возглавить Великое княжество Русское в составе Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств, как составляющую часть Речи Посполитой, до этого управляемой только поляками и литовцами. И. Выговский согласился подписать Гадячскую унию, которая создавала Речь Посполитую в составе Королевства Польского, Великого княжества Литовского и Великого княжества Русского. Кремль посчитал действия гетмана предательскими, и через своих ставленников в Руси-Украине снова стал ковать заговор против Выговского. Кроме того, в Украину была направлена огромная армия московитов. Козацкий гетман сумел договориться о поддержке со стороны крымских татар и в битве под Конотопом в начале июля 1659 г. полностью разбил московскую армию. Но развить успех в борьбе с Москвой не удалось. Низовые запорожские козаки ударили на Крым, крымские татары поспешно возвратились домой. Москва, не сумев справиться с Выговским военным путем, пустилась в политические хитросплетения. Она подговорила и подкупила козацкую верхушку, которая выступила за свержение Выговского из-за сближения с Речью Посполитой. Вместо него снова был избран Юрий Хмельницкий, фигура слабохарактерная. В условиях отсутствия единства среди украинских казаков, которые не развили военный успех под Конотопом и не стали преследовать армию московитов до ее полного уничтожения, Кремль посылает новые военные подкрепления, и московская армия снова возвращается на украинскую территорию. Неумелый и перепуганный Юрий Хмельницкий 27 октября 1659 г. подписывает Переяславские статьи, где уже записано, что без согласия московского царя нельзя избирать или освобождать с должности гетмана. Козакам запрещалось вести дипломатические отношения с другими странами, Киевский митрополит подчинялся Московскому патриарху, и Украина отказывалась от своего влияния в Беларуси. Так Москва начала уничтожать украинскую козацкую державу. В 1663 г. Юрий Хмельницкий отрекается от булавы и правобережные полки при поддержке Варшавы избирают гетманом П. Тетерю. Левобережные полки отказываются его признавать и при поддержке Москвы избирают своего гетмана – И. Брюховецкого. Начинаются боевые действия между левобережными и правобережными козацкими войсками.
Во взаимной борьбе были уничтожены сотни сел и хуторов, убиты десятки тысяч людей. В 1665 г. правобережный гетман И. Брюховецкий подписывает Московские соглашения, которые вообще сводят к минимуму автономию Украины. Теперь все собранные налоги идут в Москву, а каждый новоизбранный казацкий гетман должен ехать на поклон в Белокаменную. После этого Москва и Варшава делят Украину по Днепру, и от славной гетманской Руси-Украины почти ничего не остается.
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