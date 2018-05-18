Сталинская депортация крымских татар – акт геноцида против целого народа

Каждый год 18 мая в Украине, Турции и некоторых других странах вспоминают и отмечают невеселую дату – очередную годовщину насильственной депортации из Крыма его коренного этноса, титульного народа полуострова – крымских татар. Это случилось в тяжелом 1944 году и, в сущности, было второе выселение крымских татар со своей Родины. Первое началось в 1783 году после завоевания Крыма Россией, когда императрица Екатерина II проводила безжалостную политику относительно завоеванной территории Крыма, насильственно выселив сначала местных христиан, православных греков и армян, а потом взявшись за жестокое вытеснение с родных мест крымских татар, которые составляли 98% населения полуострова и вынуждены были в своем большинстве бежать в Турцию.

Изгнание коренного народа Крыма из своих жилищ, которое начала Российская империя, продолжил сталинский СССР. Эту историческую связь гнусного процесса снова продолжила путинская Россия, взяв на вооружение идеологию "Русского мира" – а это опасная смесь воспоминаний о величии имперской России и сталинского СССР. Все это было облечено в форму якобы культурного наследия, а на самом деле идеологии экспансионизма, захвата чужих территорий и народов с намерением их обезличивания, русификации и навязывания своих ценностей. Здесь героизация, с одной стороны, царской фамилии, которая превратила Россию в тюрьму народов, фельдмаршала Суворова, уничтожившего Крымское ханство и Запорожскую Сечь, генерала Деникина, который сжигал украинские села в 1919 г., а с другой стороны – приверженность к "героям" советской эпохи. В почете "легендарный командарм" Буденный и Ворошилов, "первый красный офицер", которые уничтожили наш национальный проект – Украинскую Народную Республику в 1919-20 гг., Постышев и Косиор, пославшие на голодную смерть миллионы украинцев в 1932-33 гг., Сталин и Жуков, которые воевали с Гитлером, не щадя советских людей, а особенно украинцев: демографические потери проигравшей Германии, которая боролась с половиной мира – 10 млн., а победитель СССР потерял 26 млн., из которых 13 млн. составляет Украина. Здесь сразу же цепочка взаимосвязи кремлевской идеологии с имперскими ценностями и сталинской эпохой – георгиевская ленточка. Геройский русский офицер, солдат ведет тяжелые войны в 19 веке и победные сражения во Второй мировой. Только мы, украинцы, здесь причем? Да, в Крымской войне середины 19 века украинцы-солдаты, которые составляли большинство российской армии, дали самый большой вклад в боях, чтобы остановить противника под Севастополем: это легендарные матрос Кошка, Дарья Севастопольская. Однако бездарный петербургский генералитет все проиграл в этой войне.

Спустя столетие маршал Жуков берет неприступные "схили Дніпра" миллионами смертей бойцов трех Украинских фронтов, большинство которых составляли мобилизованные украинские хлопцы, которые вынужденно жили в условиях немецкой оккупации. Украинцы были для великого полководца "ненадежным элементом" – поэтому он их десятками тысяч посылал на верную смерть, используя как пушечное мясо.

Здесь уже не полк, даже бессмертный, а миллионы молодых жизней, цинично брошенных под пули и снаряды: война все спишет. Для освобождения Крыма от нацистов был сформирован еще и Четвертый Украинский фронт (это еще одна взаимосвязь полуострова с Украиной). Задание было выполнено – Четвертый Украинский выбил фашистов из полуострова и продолжил наступление на Одессу. Но за украинскими воинами в Крым входят 32 тысячи бойцов НКВД, которые начинают, по решению сталинского Государственного комитета обороны, депортацию крымских татар, тех же самых греков и армян, которую проводила еще Екатерина II.

С 1783 г. по 1940 г. процент крымских татар на полуострове сократился с 98% до 19,4%. После мая 1944 г. их в Крыму не осталось ни одного. Джамала, семья которой тоже была депортирована, и поэтому она сама родилась в Кыргызстане, на Евровидении в 2016 г. с песней "1944" побеждает фаворизированного представителя России. Все поняли этот символизм: надежда на победу добра.

Кто может спокойно вспоминать события мая 1944 г. в Крыму? Никто, кроме тех, у кого нет сердца. Обвинить в коллаборационизме целый народ, который дал восемь Героев Советского Союза, 20 тыс. представителей которого отправили на принудительные работы в Германию, и так жестоко его наказать – выселить с земель, где он проживал тысячелетиями, на далекие территории Северного Урала и Средней Азии. В первые пять лет депортации крымские татары потеряли больше 40% своего населения. Страшные цифры для маленького народа. Причем маленьким он стал с приходом российских войск. Три с половиной столетия Крымское ханство было известным всей Европе государством. При дворе Крымского хана в Бахчисарае находились многие европейские посланники, несмотря на то, что формально ханство входило в состав Османского государства. Говорю "формально", потому что многие забывают, что, например, в решающий для всей Европы момент – во время битвы европейских армий с османами под Веной на помощь турецким войскам 80-тысячная крымская конница так и не пришла, и тем самым спасла европейцев от возможного Османского ига.

С завоеванием Крыма Российской империей количество крымских татар на полуострове катастрофически сокращается. Этот процесс продолжался в советское время. Из средней по размерам европейской нации крымские татары превращаются в малочисленный народ. Поэтому отношение этого народа к кремлевской политике однозначное и сформировалось не в один момент, а на протяжении столетий. Москва несет ответственность за гонения и истребление крымских татар. Для того, чтобы заявить, что "Крым русский", для начала осмысленно уничтожали и выгоняли сотни тысяч крымских татар – а это геноцид целого народа. Вместо насильственно депортированных крымских татар только в июле 1944 г. на полуостров завозится 51 тыс. переселенцев из России.

Когда я работал в Крыму заместителем постоянного представителя президента Украины во времена Ющенко, мой коллега по работе, крымский татарин Ремзи вспоминал как маленьким мальчиком он вместе со своей семьей был депортирован, как на сборы им дали всего час, как много людей умирало во время перевозки в товарных вагонах для скота. Через 50 лет он вернулся домой. Хотел только посмотреть на родные дома изнутри. В тот, что возле Симферополя, еле попал, а в тот, что под Ялтой, на порог не пустили те, кто прибыл из России в июле 1944-го. Такие переселенцы как раз в марте 2014 года и говорили о "возвращении домой". Только у каждого разный дом. У одного – только один, без которого дышать не можешь, а у другого – бесплатно от властей получил чужой взамен на политическую лояльность, а дальше "хоть камни с неба".