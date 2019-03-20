Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Стоп аншлюс!!! НАТО требует от Москвы вернуть Крым Украине

Стоп аншлюс!!! НАТО требует от Москвы вернуть Крым Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e5/5d4/5c90e55d4be7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e5/5d4/5c90e55d4be7f.jpg 2019-03-20T08:22:00+02:00 Александр Левченко

Пять лет российской незаконной аннексии Крыма – срок немалый и уже требует возвращения вещей в существующий междунородно-правовой порядок. Все помнят, как аншлюс Австрии, а точнее отсутствие единой осуждающей международной реакции на это злодеяние, привел к кровавой Второй мировой войне.

Европейский Союз, США, Канада, Польша, Австралия и многие другие страны мира заявили, что не признают и не признают в будущем российскую аннексию Крыма, и считают полуостров украинской территорией. Но впервые НАТО четко заявило и акцентировано потребовало от Кремля возврата Крыма Украине. Наконец-то очень правильное и ожидаемое украинской стороной заявление со стороны Альянса, который продемонстрировал не просто поддержку Киеву, но и методологический подход к разрешению ситуации с аннексией Крыма. Он очень простой: Россия со своими войсками как вошла без боев на чужую территорию суверенного государства, так спокойно и должна выйти оттуда. Рассуждать же о "результатах" псевдореферендума вообще никто не собирается.

Такого фарса и лицемерия, как организация за 18 дней "народного волеизлияния" под дулами оккупационных войск, не знала новейшая послевоенная история человечества. Москва почему-то подумала, что может переписать результаты Второй мировой войны и решать со своими соседями вопросы силой оружия, хотя его напрямую не применяя, но угрожая применить, что уже есть тяжелым международным преступлением. Понимая это, и чтобы избежать ответственности перед международным судом, Кремль решил поставить международное право ниже своего национального, чем создал еще один прецедент для развала современных международно-правовых отношений.

Согласится ли с этим международное сообщество – с тем, что страна-постоянный член Совета Безопасности ООН не желает придерживаться правовых норм ряда международных конвенций, которые говорят об ответственности за нарушение территориальной целостности государств-членов ООН, – посмотрим, но думаю, долго это терпеть не будут. Раздаются голоса о сокращении права вето со стороны России, которая сама стала злостным нарушителем установленного послевоенного миропорядка. Я уже не говорю о нарушении Кремлем обязательств, закрепленных в 200 двусторонних межгосударственных документах между Киевом и Москвой, где упоминается обязанность РФ касательно соблюдения и уважения территориального суверенитета и целостности Украины. Кроме того, согласно Будапештского меморандума 1994 г., Россия взяла у нашего государства на хранение и использование третий в мире по величине ядерный потенциал и вместо выполнения обязательства защищать территориальный суверенитет Украины сама его дерзко нарушила. Такое поведение Москвы подрывает устои политики нераспространения ядерного оружия на планете, потому что страны, которые его недавно изобрели или получили, никогда уже от него не откажутся, так как понимают, что не будут иметь реальных гарантий своей территориальной целостности.

Что касается последнего перед Крымским аншлюса, а именно аншлюса Австрии, то он тоже произошел в средине марта, но 1938-го года. Перед аншлюсом Гитлер, как и в случае Кремля с Крымом, сконцентрировал огромную группировку войск вдоль австрийской границы и пригрозил оккупацией, если местных нацистов не пустят во власть. Те в первый день правления сразу же пригласили немецкие войска на австрийскую территорию и вместе с фюрером "оформили" аншлюс. Потом сразу, в кратчайшие сроки, в поддержку такого решения быстренько проводится "референдум" под дулами немецких автоматов, где 99 % участвовавших австрийцев поддерживают решение о присоединении к Германии. Внешне все ликуют. Гитлер с триумфом въезжает в Вену и заявляет о выполнении "самой важной миссии в жизни". Да это же списанный сценарий по Крыму!

Однако напомню историческую развязку. Аншлюс тогда не осудило международное сообщество, и это только подхлестнуло Германию к новой агрессии, которая привела к новой мировой войне. Фашизм и агрессоры эту войну проиграли. Страны-победители решили создать новую международную систему, которая бы могла быстро реагировать на факты агрессии, и полностью избегать возможности осуществления аннексии. По Австрии было принято решение о переходном периоде международного управления в 10 лет. Страны-победители провели демилитаризацию и денацификацию страны и в 1955 г. закончили временный оккупационный срок, передав власть национальным и местным органам власти. Кстати, можно этот опыт использовать и в транзитный период деоккупации Крыма.

18 марта 2019 года Владимир Путин побывал в аннексированном Крыму и сделал заявление о "соблюдении и отстаивании Россией собственных интересов". А интересы других народов и стран, мол, Москву не очень интересуют. Но так уже было. Так началась Крымская война в 50-е годы 19-го века. Ее результат – именно 18 марта, но 1856 г. Россия, как проигравшая страна, подписала унизительный мирный договор в Париже на международной конференции. Тогда страны-союзники Англия, Франция и Турция утерли нос Петербургу в его претензиях на гегемонию в регионе Причерноморья. А ведь история имеет свойство повторяться.

Еще раз подчеркну – в современном мире аншлюс и агрессию никто не собирается толерировать. Все требуют восстановления справедливости, которая, напомню, невозможна без наказания виновных.



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