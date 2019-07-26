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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Так что же с Крымом

мнение
26 июля, 08:09

Прошли парламентские выборы, на которых граждане Украины дали В. Зеленскому такую же высокую поддержку, как и на недавних президентских. С многочисленной фракцией в Верховной Раде и широким вотумом доверия среди населения Украины перед главой государства открываются новые возможности в разрешении всех без исключения важнейших вопросов, которые стоят перед нашей страной и обществом – реинтеграция временно оккупированных территорий, рост благосостояния страны и ее граждан, преодоление коррупции. Но вопрос войны и мира остается самым главным, а наиболее сложной среди тем деоккупации временно оккупированных территорий – физическое возвращение Крыма Украине Российской Федерацией.

Нельзя сказать, что прошлая президентская администрация не занималась вопросом Крыма, но все как-то по касательной. То обсуждение тем защиты прав на полуострове крымских татар, то дискуссия в ООН по поводу кремлевского запрета на использования украинского языка, то опасность реконструкции ханского дворца в Бахчисарае, то проблема Азовского моря и строительства Керченского моста; здесь и защита плененных украинских моряков и арестованных российскими властями политзаключенных, и многое другое. Не скрою, все перечисленные проблемы важны, но не была поднята для обсуждения самая главная: каким образом Российская Федерация собирается возвращать аннексированную территорию полуострова Украине? Это вопрос всех вопросов, и на Банковой его так и не подняли, может быть, потому, что не знали, как ответить на жесткий отказ Москвы вообще обсуждать эту тему. А зря. Это стратегический просчет украинской стороны, ибо если за пять прошедших лет Киев так и не отважился поставить на международную повестку дня тему возврата Крыма, то будут проходить еще годы, а может, и десятилетия, а мы все будем топтаться на месте, решая проблемы тактического характера, которые со временем будут только расти, как снежный ком.

Нужно понимать, что без ослабления страны в ходе внутреннего противостояния на Крещатике в феврале 2014 г. у Москвы не было повода напасть на Крым. А так, кровавые события на Майдане, принятие украинским парламентом закона о языке – и вот Кремлем реализуется абхазский сценарий захвата территории полуострова. Первую фазу аннексии – атаку у входа в Верховную Раду АРК – отбили крымские татары 26 февраля 2014 г. Тогда Москва ввела в дело резервный план – ползучий захват всех украинских административных зданий и военных объектов на полуострове.

Вместо того, чтобы сразу оперативно и жестко реагировать на захват российским спецназом парламента и правительства Крыма в ночь на 27 февраля 2014 г., в Киеве делят министерства и должностные портфели, не спеша отбивать у захватчиков главные государственные учреждения полуострова. Тут еще телефонный звонок из Москвы, его делает не Путин или Медведев, а спикер одной из палат российского парламента. Результат известен. Лидеры Майдана решили перестраховаться и, как результат, – сдача противнику всего полуострова. Тут даже белорусский президент стал кричать во весь голос, мол, как так можно, сдавать свои территории, понимая, что и с ним могут поступить таким же образом. Отсутствие воли у Киева в вопросе защиты Крыма подтолкнуло Москву к захвату Донбасса. Там тоже довольно легко захватили здание Донецкой обладминистрации и Луганского СБУ. Тогда Москва подумала: а почему бы не захватить половину Украины – и на ходу составила план о создании "Новороссии". Но вот украинцы стали бороться на Донбассе, был остановлен захват индустриального региона, а часть его территории удалось отвоевать. Показав твердость, Киев сумел похоронить и планы по "Новороссии", но остались оккупированными Крым и часть Донбасса.

Итак, решение вопроса по возвращению временно оккупированных территорий является своеобразным сложным замком с двумя замочными скважинами – одна по Крыму, а другая по Донбассу. Причем главная – крымская. Ключ от замочной скважины по Донбассу все время проворачивается и не открывает замок, так как эта скважина больше для отвода глаз. А вот если вы вставляете ключ в замочную скважину по Крыму, то первый поворот ключа будет "открывать" замок по деоккупации Донбасса, а уже второй – собственно по Крыму.

Поэтому логично, наконец, поставить на повестку дня мирового сообщества вопрос по деоккупации Крыма, создать международный формат по его обсуждению и нахождению алгоритма решения. Такой формат в принципе есть и пока не задействован – это страны-подписанты Будапештского меморандума (США, Великобритания, Франция, Китай), гарантирующие территориальную целостность Украины взамен отказа Киева от третьего в мире ядерного потенциала. Международное обсуждение путей деоккупации полуострова автоматически приведет к облегчению решения для украинской стороны по реализации плана деоккупации Донбасса. Это как закон сообщающихся сосудов. Нужно только грамотно выстроить переговорный процесс и иметь политическую волю. Украинский народ такие решения точно поддержит, ибо сейчас в Украине время новых политиков и новых подходов, которые и нужно задействовать с целью отстаивания территориальной целостности и защиты национальных интересов.

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Тег Россия, Крым, Донбасс, левченко, российская агрессия, деоккупация
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