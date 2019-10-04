Так кто кому Штайнмайер

Согласие Украины на формулировку бывшего министра иностранных дел Германии, а сейчас президента ФРГ В. Штайнмайера вызвала бурную реакцию у части украинского политикума. Радикалы и часть оппозиционных партий в парламенте заговорили о "зраде национальных интересов".

Давайте разберемся по порядку. Запрос большинства украинского общества во время очередных выборов президента и парламента был на разрешение ситуации с оккупированными Донбассом и Крымом. Украине нужно провести мирную реинтеграцию временно оккупированных территорий. Это значит добиться мира и возвращения утраченных территорий по принципу статуса-кво, то есть ситуации, которая предшествовала оккупации.

Понятно, что Москва, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, не для того это делала, чтобы так просто вернуть Украине захваченные территории. Но международное сообщество осудило территориальные захваты РФ, ввело санкции против агрессора и стремится на договорных началах мирным способом разрешить проблему Донбасса на условиях Минских договоренностей. Уточню, Минские соглашения только в общих чертах прописывают условия возвращения оккупированного Донбасса, и это далеко не детальный план. Поэтому по ряду вопросов существуют довольно широкие трактовки. Честно говоря, Украине нужно иметь Концепцию деоккупации временно оккупированных территорий, чтобы понимать пошаговость реализации возвращения Донбасса и Крыма. В принципе, недавно я подготовил такую концепцию. Она учитывает опыт окончания войн и вооруженных конфликтов на Балканах, где я был послом в Хорватии и Боснии и Герцеговине и консулом в Союзной Республике Югославии, а также в других странах. Но это к слову.

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Первым шагом в разрешении ситуации на оккупированном Донбассе новая президентская администрация увидела интенсификацию Минского процесса и реализацию пунктов Минского соглашения. Но для проведения встречи на высшем уровне в Нормандском формате Москва выставила условие: принятия сторонами "формулы Штайнмайера". Напомню, что эта формула конкретизирует единственный из 13 пунктов Минского соглашения касательно предоставления статуса временно оккупированным территориям, и не его смысл, а временные рамки введения. Вот, в общем, и все. Согласовав эту формулировку, украинская сторона убрала препятствие в созыве саммита руководителей стран Нормандского формата.

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Итак, формулировка определяет временные рамки введения особого статуса, но никак не его содержание, которым будет заниматься Верховная Рада, подготавливая соответствующий закон Украины. Она открывает возможность проведения саммита в формате Украина, Германия, Франция, Россия, но никак не является формулой возвращения Донбасса. Об этом еще нужно договариваться. Однако ряд политических сил, которые вообще выступают против Минских соглашений (различные радикальные организации), провозгласили формулу Штайнмайера "зрадой". Проще говоря, для них любое решение в рамках Минских соглашений является "зрадой", потому что они в принципе против мирной реинтеграции. У них вместо этого предложение проведения военной освободительной операции. При этом любой опытный аналитик скажет вам, что это убийственное для Киева решение, потому что Россия в десять раз сильнее Украины в военном, да и в экономическом смысле, а это верный путь к погибели нашей государственности и страданиям украинского народа.

Есть еще одна группа протестующих – группа интеллектуалов, которая считает благом для Украины отказаться от оккупированных территорий, так как они "токсичны" и могут "разнести заразу" по всей Украине. Выгодна ли такая позиция Кремлю? Еще как. Украина сама отказывается от оккупированных территорий, тогда и проблем никаких нет, да и санкции нужно снимать, так как все нелогично.

Что сейчас очевидно, так это то, что президент хочет начать предметное обсуждение темы возвращения Донбасса на международном уровне и внутри страны. Понятно, что в процессе обсуждения возникнет ряд вопросов, которые будут требовать детализации – определение особого статуса временно оккупированных территорий, условия проведения местных выборов на оккупированных территориях, возможность участия в этих выборах временно перемещенных лиц, то, как будет решаться вопрос установления украинского контроля на неконтролируемом участке украинско-российской границы, и многое другое. Но это и есть путь нахождения решений и по нему нужно двигаться. А если вы меня спросите, что такое "зрада", то без колебания отвечу: зрада – это сдача Крыма без борьбы, зрада – это отказ от своих территорий, зрада – это втягивание без необходимости Украины в вооруженный конфликт, зрада – это предоставление Донбассу широкой автономии. А так как всего этого нет в "формуле Штайнмайера", то нечего путать праведное с грешным.

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