Убийство голодом

Невероятно трагической страницей истории нашего украинского народа являются события 1932-33 гг., когда от голода в Украине погибли миллионы ни в чем неповинных людей. Не могу согласиться с теми, кто настаивает, что не стоит преподносить историю украинского народа только как полную трагизма, измен, унижений. Мол, хватит постоянно плакать. Но наша история была такой, какой она была, и главный вывод, который должны сделать современники – не повторять трагических ошибок прошлого. Аргументация, что это было давно, а сейчас другое время, не принимается. Забыв трагические страницы прошлого, мы обрекаем наш народ на новые страдания в будущем. А незнание истории не освобождает от ответственности.

В конце 20-х, начале 30-х гг. советский режим пришел к своеобразному ноу-хау ведения сельского хозяйства. Партия большевиков волевым решением предложила крестьянству объединяться в кооперативы для совместного ведения хозяйства. До этого времени кооперативное движение было довольно широко известно в мире. Да, действительно, многие хозяйства, объединенные в кооперативы, давали довольно неплохие экономические результаты. Однако нужно понимать, что это было объединение на добровольных началах и с определенной целью: например, выращивание и обработка монокультуры на больших участках земли, куда можно было арендовать необходимую сельхозтехнику, завозить удобрения и применять относительно передовые технологии. Так избегали высокой затратности производства со стороны владельцев небольших земельных паев, которые объединялись, рентабельность и доходы повышались. Таким образом, участие мелких собственников в сельхозкооперативе полностью их удовлетворяло. Однако в СССР "осчастливить" крестьян работой в кооперативах или коллективных хозяйствах большевики решили насильственным способом, принудительно сгоняя туда всех поголовно крестьян. В отличие от мировой практики, где каждый участник кооператива получал доходы в зависимости от вложенного земельного пая и движимого имущества, в СССР вся земля и имущество складывались в общий "котел", из которого все получали доходы поровну вне зависимости от вложенных земельных гектаров, количества переданного скота и другого имущества. Невооруженным взглядом видно, что такая схема подходила малоземельным и бедным крестьянам и была абсолютна неприемлима для сельской зажиточной прослойки. В глубинке России, где еще господствовал патриархальный уклад ведения сельского хозяйства, такая формула уравниловки хоть как-то себя оправдывала. В регионах, где сельскохозяйственное производство стало высокотоварной и мощной отраслью, насильственная коллективизация привела к катастрофическим результатам. Это были все регионы Украины, Кубань, Дон, Ставрополье, южная часть Центрального черноземного района России (ЦЧРР). Здесь исторически проживало в большом количестве зажиточное крестьянство, которое не разделяло идеологию большевиков. Подтверждение этому – жесткое сопротивление этих территорий советской власти и Красной Армии в период гражданской войны 1918-1921 гг.

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В Украине крестьяне на 100% были украинцами, на Кубани – почти на 50%, в Ставрополье, на Дону, в ЦЧРР – около 20-25%. Сталинский режим решил ударить по территориям, где массово жило зажиточное крестьянство, которое не разделяло идеологию диктатуры пролетариата и было сомнительным элементом для лидеров коммунистической партии. Большевики через колено загоняли в колхозы зажиточных крестьян, а тех, кто сопротивлялся, ссылали на принудительный работы в лагеря Сибири, где почти все они и погибли. Отобрав землю, за исключением приусадебных участков, а также скот, крестьян оставляли без источников проживания. Кроме того, на развитые сельскохозяйственные регионы устанавливали нереально огромные нормы сдачи урожая, вводя их в долги, за что там стали забирать даже семенной материал и личные продуктовые запасы населения. В конце 1932 г. – начале 1933 г. в Украине настал не просто голод, а полное отсутствие продовольствия в сельскохозяйственных регионах. ВКП(б) продовольственными карточками поддерживала население городов, которое считала союзниками большевицкой идеологии, а сельскому населению запретила выезжать из мест постоянного проживания, поставив вооруженные заградительные отряды, не выпускавшие крестьян для бегства от голодной смерти в города или на другие территории. Было сделано все возможное, чтобы крестьяне Украины у себя дома умирали от голода страшной смертью.

Первыми умирали дети, потом старики, потом мужчины и женщины. Голодомор в Украине только в 1933 г. забрал почти 4 млн. жизней, что подтверждено документально. К этому приплюсуйте 2 млн. умерших без диагноза физического истощения – ибо голод провоцировал другие болезни. К этому добавьте смерть 2 млн. украинцев на Кубани, Дону, Ставропополье, в южном регионе ЦЧРР. Вместе мы выходим на 8 млн. украинских этнических потерь. После Голодомора украинцев на Кубани осталось меньше 15%, а в Ставрополье, на Дону, в ЦЧРР – менее 5%. К эти страшным цифрам можем добавить, что за 1932-34 гг. в этих регионах практически не было рождаемости, а это еще 2 млн. чел., вот и выходим на тяжелых 10 млн. человек украинских потерь, спровоцированных большевиками. Может ли украинский народ простить своим убийцам такое количество людских жертв – конечно, нет. При этом у каждого палача есть своя фамилия, имя, отчество. Перечислю только главных политических организаторов Голодомора в Украине: Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) – И. Сталин, секретари ЦК ВКП(б) – Л. Каганович, П. Постышев, председатель Совнаркома СССР – В. Молотов, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Украины – С. Косиор, второй секретарь ЦК ВКП(б) Украины М. Хатаевич, председатель Совнаркома УССР – В. Чубарь. У этой семерки было не менее миллиона помощников. Ибо загнать в сырую землю восемь миллионов человек требовало уйму большевицких рук. Именно их потомки долгое время блокировали принятие Верховной Радой Украины документа, осуждающего Голодомор украинцев в 1932-33 гг. В конце концов, необольшевиков удалось переломить.

Вечная память убиенным голодом в Украине в 1932-33 годах!

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