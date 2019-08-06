Украинцы и крымские татары https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B 2019-08-06T08:30:00+03:00 Александр Левченко

Украинцы и крымские татары – два соседних коренных народа Украины и Крыма, которые живут веками рядом друг с другом и их судьбы переплелись в единое целое. Что их сейчас действительно волнует и тревожит – это судьба полуострова, который пытается аннексировать Российская Федерация, организовав в 2014 г. за две с половиной недели при помощи спецподразделений своей армии "референдум о присоединении Крыма" к стране–оккупанту.

У украинцев и крымских татар особые отношения. Напомню, что кроме славянских племен – предков украинцев – полян, северян, древлян, волынян, бужан, белых хорватов, уличей и тиверцев, которые были русами – государствообразующей этнической основой Киевской Руси, в формировании украинского народа также взяли участие проживающие рядом на юге современной Украины тюркские племена – печенеги, торки и особенно половцы. Не удивительно, что начавшее формироваться на Днепровских порогах козачество взяло от тюркских народов много ставших впоследствии для запорожцев традиционными вещей. Например, от печенегов и торков, которых Киевские князья в начале 11 века поселили вдоль реки Рось (так называемое Поросье), украинские козаки взяли традицию ношения шаровар, оружия в виде легкой кривой сабли и легкого копья. От половцев – любовь к лошадям и верховой езде. Украинцы передали половцам традицию рушника, а те, в свою очередь, передали ее крымским татарам, потому она сейчас общая. Именно через печенегов, торков и особенно половцев, которые сыграли решающую роль в этногенезе крымских татар, наибольшие родственные этнические связи у украинцев – с крымскотатарским народом.

В 15-ом веке начинает формироваться национальное государство крымских татар – Крымское ханство. Его независимости от Золотой орды способствовала поддержка Великого княжества литовского, где украинское население (русы) было самым многочисленным. При этом Московское царство платит ежегодную дань Крымскому ханству с 1474 до 1700 года, учитывая его помощь в свержении зависимости от Золотой орды и завоевания Казанского ханства. После 30 лет своего существования, в 1475 г. Крымское ханство попадает под протекторат Османской Турции и становится агрессивным по отношению к Литовскому государству, а значит и к жившим здесь русам-украинцам. Но в нашей общей истории всегда были моменты взаимной поддержки.

В 1624-29 гг. Крымское ханство привлекает запорожских козаков к борьбе с чрезмерным вмешательством в крымские дела Турецкой Порты. В 1648 г. Богдан Хмельницкий заключает союз с крымским ханом в войне против Речи Посполитой, который позволяет нанести ряд поражений польской армии. В 1659 г. гетман Выговский под Конотопом проводит тяжелую, но успешную битву против московской армии, где при помощи крымскотатарской конницы наголову разбивает войска во главе с князьями Трубецким и Ромадановским. В 1711 году украинские козаки во главе с гетманом Пилипом Орликом вместе с крымскими татарами атакуют московские гарнизоны в Слобожанской Украине.

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Через год после захвата российской армией Крыма в 1775 г. царица Екатерина решила избавиться от своеобразного оплота свободомыслия и независимости – Запорожской сечи. По ее приказу, Сечь была полностью уничтожена, просуществовав до этого несколько веков. В 1783 г., после почти трех с половиной столетий существования крымскотатарского государства та же императрица издает указ о ликвидации и аннексии Крымского ханства.

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После развала Российской империи Украинская Народная Республика (УНР) начинает выстраивать свои отношения с Крымом. В 1917 г. первый курултай крымскотатарского народа провозгласил идею создания многонационального независимого государства – Крымской народной республики. В конце февраля 1918 г. местные большевики по указанию Москвы расстреливают лидера крымскотатарского народа Номана Челебиджхана. Поэтому для борьбы с большевиками в апреле 1918 г. Киев направляет в Крым Запорожский корпус УНР во главе с полковником П. Болбочаном, который быстро захватывает полуостров. В Севастополе корабли Черноморского флота подняли флаг УНР, но в этот момент Германия решила взять Крым под свое управление и украинские части покидают полуостров.

Пребывание украинцев и крымских татар в составе Российской империи и сталинского СССР принесло нашим народам много трагических событий. В результате трех Голодоморов (1921-22, 1932-33 и 1946-47 гг.) и политических репрессий в Украине погибло больше 10 млн. человек. С 1783 г. по 1940 г. процент крымских татар на полуострове сократился с 98% до 19,4%. После мая 1944 г. их в Крыму не осталось. Только сталинско-большевистская верхушка могла обвинить в коллаборационизме целый народ, выселить с земель, где он проживал тысячелетиями, на далекие территории Северного Урала и Средней Азии.

Советская и российская пропаганда также часто использовала миф о коллаборационизме и украинского народа. Кремль всегда напомнит о дивизии СС "Галичина", но забудет о русской национальной бригаде СС "Дружина", отдельном русском национальном полке СС "Варяг", а всего таких русских полков СС было около тридцати.

В первые пять лет депортации крымские татары потеряли больше 40% своего населения. Вместо насильственно депортированных крымских татар только в июле 1944 г. на полуостров завозится 51 тыс. переселенцев из России. В 2015 г. украинский парламент признал насильственную депортацию актом геноцида против крымскотатарского народа.

Украинцы и крымские татары – два близких народа, которые пережили геноцид и истребление в рамках имперской политики Москвы. Мы остаемся вместе в тяжкие времена испытаний и искренне верим: Крым – Украина.



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