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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Украине нужен гетман, а не генеральный обозный

мнение
Сегодня, 09:21
Украине нужен гетман, а не генеральный обозный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b52/428/5c9b5242886cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b52/428/5c9b5242886cd.jpg Александр Левченко

Первый раз решил высказать свое мнение не как посол, профессор университета или советник министра, а как учитель истории, который семь лет преподавал киевским школьникам после окончания университета Тараса Шевченко, ранее Святого Владимира, как выходец из учительской семьи.

Президентские выборы всегда ответственный политический момент в жизни любого государства, включая Украину, где в правовой системе страны полномочия главы державы достаточно серьезные, а значит, личное влияние президента на наше общее будущее очень высокое. Хотелось бы получить авторитетную фигуру на этот пост, эффективную в своей деятельности, и обязательно чтобы не крал. Можно было бы еще добавить несколько ожидаемых позитивных качеств для будущего лидера, но и этих трех вполне достаточно. В общем, нормальные требования. Только все ли кандидаты отвечают таким естественным  запросам избирателей? К сожалению, далеко не все. Мало того, даже к лидерам предвыборных гонок есть очень много вопросов и сомнений.

Понимаю, идеальных людей, образцовых политических деятелей мало, но и президентский пост только один. Казалось бы, уж можно как то среди сорокамиллионного народа одного достойного выбрать. Выбирали, и уже не один раз. Время показывает, что кто-то был лучше, кто-то хуже, а был один, ну просто катастрофа – бежал из страны, хотя ему в свое время оказало доверие больше половины страны. 

Всякий раз, когда проходили президентские выборы, все мы думали, что они проводятся в важное для страны время. Если у избирателей спросить, решающее ли сейчас для Украины время, то абсолютное большинство с этим согласится. Крым аннексирован, но это уже свершилось до прошлых выборов, на Донбассе серьезные столкновения – на прошлых выборах они имели только начальную фазу, экономическая ситуация никудышная – опять же, частая характеристика при редких исключениях. Во время уникального третьего президентского тура было самое лучшее экономическое положение, но это многих избирателей не впечатлило. Большинству казалось, что всегда может быть лучше, при этом забывалось, что граница возможного ухудшения всегда шире. Но если сжать в определении ситуацию в Украине – нам необходимо, как глоток свежего воздуха, общее улучшение в стране. Жизненный уровень – один из самых низких на континенте, плюс временно оккупированные территории, которые нужно срочно возвращать. И здесь фронт победы не столько окопы, сколько правильные политические решения, утонченные дипломатические ходы, реальные экономические реформы. 50% успеха для всего этого может дать одна, очень нужная украинскому обществу, фигура – президент страны. В такое тяжелое время Украине нужен гетман, а не генеральный обозный, политический лидер, а не главный чиновник, мудрый деятель, а не хитрый временщик.

Даже если для многих наших граждан выбор будет непростым, намного полезнее для страны будет голос за кого-то, а не против. Давайте отдадим наши голоса за будущее Украины, а кто оказался прав, со временем рассудит история, ведь она учительница жизни.

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Тег выборы, левченко, президентские выборы, выборы 2019
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