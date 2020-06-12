Ветеран войны – это звучит гордо (укр.)

Ветерани війни – це люди, які боролися за державні національні інтереси, безпеку та територіальну цілісність України, ризикуючи своїм життям і здоров’ям. При цьому вони дуже чутливо ставляться до всіх подій, що відбуваються в українському суспільстві, щиро переживаючи за всі негаразди в нашій державі. Я далекий від того, щоб стверджувати, що своїми діями вони ніколи не створюють проблем, проте у своїй більшості це справжні патріоти України та люди з тонким відчуттям справедливості. Тому зараз надто важливим є створення на державному рівні системи моніторингу потреб ветеранів війни та осіб, які мають заслуги перед Батьківщиною, членів їх сімей у медичних, психологічних, соціальних послугах та можливостей державних структур, територіальних громад, ветеранської спільноти, неурядового сектору для координації дій у задоволенні таких потреб.

Абсолютно є очевидним, що має бути забезпечений доступ ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною до якісних медичних і психологічних послуг. Адже перебуваючи на передовій в умовах постійних переживань їх організм ставав вразливим до нових хвороб, що часто спіткають людину із зменшеною імунною системою, яку довший час руйнував стрес. Тому зараз держава готує впровадження спеціалізованої програми медичних гарантій, здійснюючи контроль її ефективності та забезпечення її пристосування до умов післявоєнного життя ветеранів та членів їх родин. Тут також передбачається формування здорового образу життя та підтримки спортивної реабілітації, а також впровадження стандартів соціальної підтримки, що серед іншого передбачає покращення житлового забезпечення учасників АТО/ООС, в тому числі шляхом виплати грошової компенсації. За такого підходу 70 тис. ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною отримають послуги із санітарно-курортного лікування та психологічної реабілітації, а 4,5 тис. отримають грошову компенсацію за належні житлові приміщення.

Абсолютно зрозуміло, чому в умовах тимчасової окупації частини українських територій на Донбасі і в Криму, а також небезпеки розв’язання широкомасштабного конфлікту державою-агресором, уряд, Міністерство у справах ветеранів (Мінвет) зайнялися системною політикою з формування позитивного сприйняття суспільством ветерана війни шляхом розроблення та реалізації комплексної програми героїзації образу захисника – взірця героїзму і патріотизму. З метою cтворення у суспільстві нетерпимості до тимчасових територіальних втрат, формування серед молоді та дорослих почуття готовності до захисту Вітчизни від можливої зовнішньої агресії, дуже важливим стає питання підняття рівня національно-патріотичної свідомості населення при активному залученні ветеранів війни до цього процесу.

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З метою комплексності підходу до вирішення ветеранської проблематики держава і уряд не забувають про необхідність введення в експлуатацію Національного військового меморіального кладовища та створення Меморіалу світлої пам’яті загиблих захисників. Таким чином на державному рівні буде розроблена комплексна програма героїзації ветеранів війни, формування позитивного образу ветерана у суспільстві та що особливо важливо, відповідність ветерана цьому образу. Планується на багато більше залучувати ветеранів війни до процесу шкільного, позашкільного національно-патріотичного виховання молоді, зокрема через програму підвищення кваліфікації учителів та викладачів для викладання відповідних дисциплін. Як результат усього сказаного, вже ближчим часом очікується введення в експлуатацію Національного військового меморіального кладовища, відкриття Меморіалу світлої пам’яті загиблих захисників України, а також поховання ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до уніфікованого державного ритуалу. Погодьтеся, що ці важливі речі створюють системність у військово-патріотичній роботі та розуміння суспільством її особливого місця і важливості.

Надто складною і важливою залишається також тема реінтеграції ветеранів у суспільство, що передбачає створення можливостей щодо здобуття ними освіти, здійснення професійного розвитку, впровадження концепції зміни військової кар’єри на цивільну, активної самозайнятості, відкриття та ведення власного бізнесу. Тому на базі Мінветеранів планується формування майданчика для координації дій ветеранської спільноти, організацій громадянського суспільства щодо вироблення та дієвої реалізації політики повної адаптації ветеранів. Окремо передбачається залучення ветеранів як підготовлених бійців, досвідченої основи, до організації територіальної оборони держави, як важливої ланки усієї системи національної безпеки.

Окремо хотів би наголосити, що дуже ефективним засобом роботи з ветеранською спільнотою стане запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни, сервісу "Е-ветеран", створення єдиних центрів надання послуг ветеранам у форматі поєднання ком’юніті центру (місця спілкування та надання послуг ветеранам) та територіальних органів Мінветеранів, що знаходяться в кожному обласному центрі та столиці. Крім того, очікується організація роботи виїзних мобільних груп на базі ветеранських просторів для забезпечення послугами ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у віддалених регіонах України. Таким чином, вже ближчим часом очікується введення Єдиного державного реєстру ветеранів війни та сервісу "Е-ветеран" в експлуатацію, продовжиться надання послуг з соціальної та професійної адаптації, отримання можливості для власного розвитку, вирішення проблем зайнятості та започаткування власних справ понад 20 тис. ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Тобто уряд та Мінветранів налаштовані рішуче на вирішення усього комплексу проблем з ветеранської тематики. До цього процесу також долучився Президент держави, сформувавши Консультативну раду ветеранів війни та учасників бойових дій як важливий консультативно-дорадчий орган, куди увійшли небайдужі та знані в країні люди. Втілення задуманого дозволить повноцінно говорити в нашій країні : "ветеран – це звучить гордо".

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