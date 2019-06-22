Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса

Новой президентской администрации придется срочно составлять модель возвращения временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Заявлений о том, что Крым и Донбасс – это Украина, явно маловато. Для решения вопроса возвращения временно оккупированных территорий нужно иметь план, а не намерения. Предыдущая президентская администрация такого плана не имела и "в чистую" проиграла выборы главы государства, ибо у украинского общества большой запрос не только на окончание войны на Донбассе, но и нахождения решения по возврату аннексированного Крыма.

Отсутствие у Киева реального плана возврата Донбасса приводило к тому, что его начали предлагать со стороны наши иностранные партнеры. Какими бы хорошими не были их намерения, но лучше самой Украины никто не сформулирует условия возвращения временно оккупированных территорий. При этом нужно понимать, что этот план полностью должен опираться на Минские соглашения.

В Украине есть политические силы, которые выступают за возврат Донбасса, но без Минских соглашений. В таком случае никто из международных партнеров не поможет нам в реализации этих намерений, ибо это противоречит двум Резолюциям Совета безопасности ООН и заявлениям большинства мировых лидеров, которые видят разрешение ситуации исключительно мирным путем на основе принципов Минска.

Те, кто выступает за военный сценарий, фактически толкают нас на линейный вооруженный конфликт с Россией, в котором Украина точно проиграет. Таким образом, "предлагатели" военного решения толкают Украину в пропасть поражения и массовых страданий украинских людей.

Те, кто выступает за то, чтобы вместо Минска подписать новый документ – сеют несбыточные иллюзии среди украинского общества. Москва в принципе может подписать новый мирный план, но только на худших условиях для Украины. При этом упорно продолжать настаивать на подписании нового, более удобного для Украины плана – путь к фактической "заморозке" ситуации, конфликта на десятилетия, что является стратегическим интересом Москвы. Кремлю Донбасс не нужен, но и просто так его отдавать не собираются. Длительный конфликт годами будет продолжать подтачивать силы Украинского государства, которое может "завалиться" от дефолта, вот тогда уже появятся не российские войска, а московские банкиры и обладатели неоплаченных векселей, которые бесплатно заберут все имеющиеся активы в Украине.

Не хочу даже вспоминать тех, кто предлагает "отгородится" от Донбасса, это хуже пятой колоны. Отдать Москве просто так большую часть нашей территории – это преступление, и за него нужно отвечать.

И, наконец, "вишенка" на торте – предоставление оккупированному Донбассу статуса широкой автономии. Это боснийский сценарий. Только в Боснии на такое пошли, потому что там было убитых в сто раз – подчеркиваю, в сто раз – больше, чем на Донбассе, в пересчете на общее количество населения. Москва же через своих представителей в Киеве проталкивает этот план, а те, в свою очередь, заявляют, что достижения мира на Донбассе добиваются только они. По этому плану создается широкая автономия на Донбассе и действительно наступает мир, правда, на кремлевских условиях. Их суть: в политическом теле Украины создается капсула – широкая Донбасская автономия, которая по форме вроде бы украинская, но по содержанию полностью российская. Пока Украина будет идти в фарватере Кремлевской политики – все тихо и спокойно, как только снова попробует качнуться в сторону Европы, "капсула" моментально высказывает свое несогласие как территориальный субъект нашего государства. В случае, если Киев это проигнорирует, последует моментальное обращение за помощью к России. Если узкую Крымскую автономию Москва "проглотила" за две недели, то широкую Донбасскую, наверное, за два дня. Ко всему этому, полный молчок о компенсации Россией нанесенного Донбассу ущерба в сумме 55 млрд. дол. и возвращение Украине Крыма. Вместо этого – скидка на газ, которая может быть отменена в любой момент, когда Москва посчитает, что Киев играет не по ее правилам.

Поэтому единственно удобным для Украины было бы решение о мирной реинтеграции Донбасса на основе Минских соглашений, но при привлечении Международных сил по поддержанию мира во главе с Переходной администрацией. Мандат операции – вся временно оккупированная территория Донбасса на два года. За это время выполнение Минских соглашений – демилитаризация, вывод иностранных войск и наемников под международным присмотром, проведение местных выборов по украинскому законодательству под контролем ООН и ОБСЕ, что позволяет вымести все незаконные структуры так называемых "ЛДНР" и, наконец, передача власти украинскому правительству. При этом общая амнистия за исключением военных преступников и проведение децентрализации местного самоуправления в качестве "особого" статуса, который существует практически по всей Украине. Это вовсе не "автономизация", определения которой нет в Минских соглашениях, а возможность вернуть территории за два с половиной года, при этом имея возможность выдвинуть требования к России о компенсации за нанесенный ущерб на Донбассе и возврате аннексированного Крыма. К тому же, не нужно отказываться от европейской интеграции.

Да, вопрос Переходной администрации не прописан в Минских соглашениях, но его украинская сторона может свободно инициировать с целью создания инструмента для достижения Минских договоренностей. Таким образом, можно обойти российское вето в Совете безопасности ООН, так как международные силы направляются для помощи в выполнении решений Минска, а Москва все время как раз обвиняет Киев в их игнорировании.

Ну, и вызывает сожаление то, что предыдущая президентская администрация не поставила на политическую повестку дня вопрос о возвращении Крыма Украине. Когда говорится о возвращении Крыма, автоматически выходит из-за скобок вопрос возвращения оккупированного Донбасса. Но кто-то развел эти два полностью взаимосвязанных вопроса – и Украина проиграла и тактически, и стратегически. Украинская позиция для Кремля создала более комфортные условия ведения дискуссии. А Киев обязан был инициировать вопрос о возвращении Крыма, сразу подключая к этому процессу страны-подписанты Будапештского меморандума, своих союзников, всю международную общественность, потому что ситуация в международно-правовой плоскости абсолютно ясная. Первая аннексия после Второй мировой войны уничтожает сложившийся миропорядок. То есть, таких конфликтов, как на Донбассе в мире было немало, а вот аннексия – это первое опаснейшее для всей мировой системы безопасности явление. С него и надо было начинать, но увы, воз и ныне там.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram