Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Выборы в Европарламент: разновекторные результаты

В минувшее воскресенье, 26 мая были проведены выборы в Европейский парламент. За последние 20 лет была зафиксирована самая высокая явка избирателей. Всего в Европарламенте (ЕП) 751 депутат. Больше всего представителей имеет Германия – 96, потом Франция – 74, и за ней Великобритания и Италия по 73 европейских посланника. Из 28 стран-членов ЕС самые меньшие квоты, всего по шесть депутатов, имеют Мальта, Кипр и Эстония. Хорватия и Словакия – по 13. Если население страны Евросоюза больше, то больше и соответствующая квота евродепутатов, если меньше – опять же пропорционально.

Европейский парламент – законодательный и представительный орган ЕС, напрямую избираемый гражданами государств-членов ЕС. Европарламент был создан в 1957 г. и первоначально назывался Ассамблеей Европейских сообществ. Вначале депутаты в ЕП делегировались от национальных парламентов стран-членов ЕС. С 1979 г. избирается населением. Выборы проводятся каждые пять лет. Депутаты Европарламента делятся на политические фракции, которые представляют общеевропейские партийные объединения. Европарламент самостоятельно избирает председателя сроком на 2,5 года. В прошлом созыве вначале председательствовал немец Мартин Шульц (социал-демократы), а потом итальянец Антонио Таяни (Европейская народная партия). Европарламент является одним из семи институтов ЕС. С момента основания его политические полномочия постоянно росли, особенно после Маастрихтского договора (1992 г.) и Договора в Ницце (2001 г.). Тем не менее, компетенция Европарламента меньше, чем у национальных законодательных органов.

ЕП имеет три главные задачи: осуществление контроля над деятельностью Еврокомиссии, законодательство и бюджетирование.

По последним результатам голосования, самая крупная правоцентристская сила – Европейская народная партия (консерваторы и христианские демократы) получила 180 мест (24%), тогда как пять лет назад – 218. Вторая по численности в ЕП левоцентристская сила – Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социалисты и социал-демократы) имеет 146 мест (19,4%), тогда как на прошлых выборах – 186. Эти две политических силы, которые долгие десятилетия имели коалицию большинства, получили намного меньше мандатов и теперь им придется договариваться с другими политическими партнерами. Серьезный электоральный рост зафиксировал Альянс либералов и демократов за Европу (либералы) – вместо 68 мандатов на прошлых выборах они имеют 109 (14,5%). Кроме того, зеленые – Европейский свободный альянс получил 69 мандатов (9,2%), а имел 52. Европейские консерваторы и реформисты получили 59 мандатов (7,9%), практически столько же, сколько и на прошлых выборах. Такая же ситуация с Европейскими объединенными левыми – 39 мандатов (5,2%). Фиксируют рост партии евроскептиков: Европа наций и свободы получила 58 мандатов (7,7%), а Европа за свободу и демократию – 54 депутата (7,2%), хотя в прошлый раз они имели соответственно 37 и 41 мандат. Националисты и национал-демократы имеют 8 мандатов (1,1%), внефракционные – 29 (3,9%).

В Германии результаты выборов в ЕП стали ожидаемыми. Христианские демократы А. Меркель получили 28% голосов, зеленые 22%, социал-демократы – 15,5%, евроскептики – 10,5%, левые и коммунисты – 5,5%, либералы (свободные демократы) – 5,5%. Во Франции Национальный фронт во главе с М. Ле Пен получил 23% голосов поддержки, что на один процент больше чем у политической силы президента страны Э. Макрона. Это триумф евроскептиков. У зеленых 12,5% голосов, у республиканцев – 8,5%, социалистов – 7%, как и у Непокоренной Франции. В Великобритании больше всего получила партия Брекзита – 24 мандата, на втором месте проевропейские либеральные демократы – 15 мандатов, у лейбористов – 14 депутатов, у консерваторов – 10, у зеленых – 4, и у небольшой СНП – 2. И, наконец, в Италии победила консервативно-националистическая Lega под руководством вице-премьера Маттео Сальвини – 23 мандата, у социал-демократов – 18, у Движения пять звезд – 15, у партии бывшего премьера Сильвио Берлускони Forza Italia – 8. У относительно небольшой Fratelli d’Italia – 5.

Таким образом, относительное большинство голосов евроскептики имеют во Франции, Италии, Великобритании. Это серьезный сигнал для европейских институций. В ряде стран значительно прибавили либералы и зеленые. Больше всего голосов осталось за христианскими демократами, но меньше чем пять лет назад. Они победили в Германии, Австрии, Венгрии, Ирландии, Литве и др. Социал-демократы взяли верх в Испании, Португалии, Швеции, но, опять же, получили значительно меньше голосов, чем на прошлых выборах.

Европарламент ждет небольшое переформатирование. К правящим христианским демократам и социал-демократам, должен добавиться кто-то еще, чтобы сформировать большинство. Кто это будет – увидим уже в ближайшем будущем.

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