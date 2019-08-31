Золото гетмана Полуботка

Павло Полуботок родился в 1660 г. на хуторе Полуботовка, что на Черкащине. Он был воспитанником Киево-Могилянской академии, состоял в родственных связях с гетманом И. Самойловичем, который после неудачного похода на Крым российских войск и украинских козаков в 1687 г. за провал военной кампании был обвинен в предательстве. Самойловича арестовали и отправили в ссылку. Началась борьба за освободившийся пост гетмана, где победил Иван Мазепа. В это время отец П. Полуботка был Переяславским полковником и всеми силами, как сторонник И. Самойловича, противился назначению гетманом Войска Запорожского Ивана Мазепы. Не помогло даже его личное обращение московскому царю Петру І. Такое поведение только разозлило нового украинского гетмана, и он сместил Полуботка с поста полковника и конфисковал большую часть всего его имущества. На длительное время семья Полуботков попадает в немилость.

Однако по иронии судьбы сам Павло Полуботок начинает делать неплохую карьеру во времена именно Мазепы. Он становится Черниговским полковником и пользуется определенным доверием гетмана. Но когда Мазепа в острый момент российско-шведской войны решил встать на сторону шведов, желая использовать ситуацию для восстановления государственности Украины, большая часть козаков не была готова к такому повороту событий, ибо в свои планы о будущем Украины Мазепа, опасаясь огласки и репрессий, не посвящал даже близких людей. По этой причине большая часть козаков осталась верна Москве, а вовремя сориентировавшийся Полуботок сразу включился в борьбу за получение гетманской булавы. Однако московский царь предпочтение отдает менее активному И. Скоропадскому, заметив, что Полуботок "очень хитер и может уравняться в действиях Мазепе". Как компенсацию за неполучение гетманской булавы Петр І решает вознаградить его большими земельными владениями. В связи с этим семья Полуботков становится одной из самых богатых в Украине.

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Уже после смерти гетмана Ивана Скоропадского в 1722 г. Полуботок решил заручиться поддержкой дворцового фаворита князя А. Меньшикова, который лоббировал его кандидатуру перед царем. Петр І определяет Полуботка в наказные гетманы, но отказывается посылать на подтверждение кандидатуру общему козацкому собранию: мол, времена меняются, и мнение самодержца не требует ничьего подтверждения.

В отношениях с Петербургом Полуботок маневрировал, как и его предшественник Скоропадский, но стало очевидным, что Петр І планирует ликвидировать все козацкие вольности в Украине. Он решает вместо Малороссийского приказа создать Коллегию, переместив ее из Петербурга в Глухов, и наделив всеми властными полномочиями. Также принимается решение о введении податей для всей козацкой старшины, которая ранее была освобождена от этого, а назначение полковников происходит не из местных украинцев, а из "великороссов". Такие действия новой администрации вызвали роптания в козачьей среде. Гетман вступает в широкий конфликт с руководителем Малороссийской коллегии Вельяминовым и пишет обращения царю от имени всех казаков, чтобы тот оставил старые вольности. Петр І был взбешен требованиями казаков, вызвал Полуботка в Петербург, арестовал его и обвинил в предательстве. После годичного пребывания в Петропавловской тюрьме украинский гетман скончался от болезней, смертельно обиженный решением российского императора в отношении его службы и лояльности. По божьему провидению, на сороковой день смерти П. Полуботка преставился и сам Петр І.

В 1907 г. в российском журнале "Новое время" публикуется заметка о том, что еще за несколько лет до своей смерти в 1720 г. Полуботок через Архангельский порт на английском судне отправляет в Британию несколько бочек с золотыми червонцами в сумме, по разным источника, от 200 тыс. до миллиона. Якобы существовали записи английского шкипера – перевозчика, который упоминает сына Полуботка и нескольких лиц, сопровождающих груз в один из английских банков для размещения под процентную ставку от 2,5 до 7% годовых. Упоминались Ллойд Банк и Банк британской Ост-Индской компании. Полуботок завещал этот огромный вклад для будущего воссозданного Украинского государства, но только 80% суммы, а остальные 20% – своим прямым потомкам. В 1908 г. МИД России дал указание своему посольству в Лондоне разобраться в ситуации, а в 1909 г. в Стародубе собрались все потомки Полуботка, которые решили нанять известного киевского адвоката для выяснения всех обстоятельств огромного денежного вклада гетмана. Однако после первых контактов с британской стороной выяснить что-то конкретное не удалось.

Потом началась Первая мировая, революции Февральская и Октябрьская, распад Российской империи. Уже в 1922 г. в посольство советской Украины в Вене к главе дипмиссии Ю. Коцюбинскому обратился один из наследников Полуботка, который в это время проживал в Бразилии. Он представил фотокопию документа, подтверждающего денежный вклад в английский банк, предложив получение 1% суммы семьей Полуботка, в случае согласия Украины, в обмен на оригинальный документ. Но попытка переговоров с Банком Англии закончилась ничем. Имеются факты, что СССР вел переговоры с британской стороной о наследстве Полуботка на протяжении 40-80-х гг. прошлого века, в результате были достигнуты соглашения об отказе от претензий на денежный вклад в обмен на урегулирование различных долгов СССР перед Великобританией. В июне 1990 г. Киев посетила премьер-министр Британии М. Тэтчер. В это время Верховная Рада приняла решение о создании специального комитета во главе с академиком П. Тронько, члены которого посетили Лондон, но найти там деньги так и не смогли...

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