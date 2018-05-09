9 мая по-киевски: вечерние гуляния и районная самоидентификация

В 1980-х годах 9 мая был днем самых массовых народных гуляний. Во-первых, поскольку это теплый весенний выходной. Во-вторых, потому, что сельско-огородные работы проделаны 1-2 мая, а 9 мая выходной одиночный – выезжать в село и на дачу смысла нет. "Дня Киева", как нынешнего главного праздника массовых гуляний, еще не было.

А главное, что в 10 часов вечера 9 мая был салют. Шоу, которое нравится людям во все времена. Салют тогда был еще и 7 ноября, но холодной осенью много не погуляешь, да и сам день Революции как праздник никого не вдохновлял. Иное дело, 9 мая. В те годы в этом празднике в основном виделись радостные мотивы. Трагизм и жертвы войны были как-то на втором плане. Формальное "никто не забыт…", а в остальном веселье и торжество.

На Крещатике, прилегающих улицах, в парке Славы гуляло огромное количество людей. Молодежь съезжалась в центр толпами. Пили относительно немного. Во всяком случае, битого стекла под ногами было мало. Основным развлечением была просто прогулка с задачей пробиться к месту, откуда лучше виден салют. Взрослые гуляли семьями, молодежь – большими компаниями.

И эти толпы молодых людей развлекались тем, что искали "земляков", громко провозглашая свой район. Чоколовка, Отрадный, Борщаговка, Куреневка, Шулявка… Каждый район старался перекричать другого. При этом официальные названия киевских районов: Жовтневый, Ленинский, Зализнычный, Московский и прочие, – игнорировались. Кучковались в основном по историческим районам старого Киева. Сложно было встретить сообщество ребят из новых микрорайонов: Оболони, Теремков, Беличей… (Троещины, Позняков еще не было). Я жил на Березняках, – наши ребята тоже там гуляли, но были сами по себе или маленькими группками. Очевидно, не сложилось еще сообщество за немногие годы совместного проживания. Для этого надо, чтобы прошли десятилетия. Я даже как-то завидовал Куреневке, Борщаговке и непонятной мне Шулявке, поскольку на официальных картах и схемах того времени этого топонима не было. А в сознании жителей – было. Они знали и помнили, что живут именно на Шулявке, а не на каком-то "Большевике". Но жители других районов, особенно поселившиеся в Киеве относительно недавно, оперировали "Большевиком", по названию станции метро…

Праздники, где выражается и радость, и память, нужны людям. Взгляну на это немного с другой стороны – горожане в дни таких праздников как никогда могут почувствовать себя сообществом, громадой. И осознать, какой Киев гигантский мегаполис. И почувствовать свою принадлежность не только к трехмиллионной столице, но и к "малой родине", тем же историческим районам или современным микрорайонам. Местные жители эту идентификацию прекрасно проходят.

И наилучшее, что может в этой связи сделать киевская власть – это все-таки провести, обозначить границы исторических внутригородских территорий, микрорайонов и местных громад. Это было актуально в 80-е, актуально и сейчас.