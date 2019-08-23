Админреформа: сто районов бездорожья

Я не о качестве дорог сейчас пишу – оно всем печально известно. Я о построении дорожной сети в Украине и ее влиянии на административно-территориальную реформу в Украине. С этим ситуация еще хуже.

Долгое время ездя в историческую родину (в село, 120 км от Киева), я должен был наматывать в объезд лишних 20 км, потому что на прямом направлении отсутствовало 3 км дороги. Причина была ясна как день. Дороги не было на границе двух административных районов. Носовского и Козелецкого Черниговской области. То есть, из любого села в райцентр дороги какие-никакие есть, а между соседними селами, но в разных районах, дороги не было. Три км всего. И никакой дороги. Поле с пшеницей или просто чернозем. Даже грунтовки не наездили.

Украина вошла в независимость с очень неудобной дорожной сетью. Дорожная инфраструктура в СССР формировалась моноцентрично вокруг Москвы. Дороги прокладывались по принципу центр-окраина. А центром была Москва. У нас до сих пор нет прямой дороги из Киева на Крым, на Днепр-Запорожье, на Донецк-Луганск-Мариуполь (это я безотносительно к нынешней временной оккупации пишу). Зато из Москвы туда удобно ехать – есть прямая дорога. Нет нормальной прямой дороги на Винницу и дальше (Тернополь, Каменец-Подольский, Черновцы). Закарпатье вообще, как отрезанное.

Еще хуже ситуация с железной дорогой. Поезда делают гигантские крюки. Из столицы в Одессу, Мариуполь, Ужгород, многие другие крупные города и регионы поезда едут дикими зигзагами.

Посмотрим глубже. В каждой области дорожная сеть в основном проложена моноцентрично к областному центру. В каждом районе села имеют твердую дорогу к райцентру, но очень редко между собой. Между городами и райцентрами в стране расстояния в 30-40 км. Это не много, если дорога хорошая и есть надежное транспортное сообщение. Но как правило, города и райцентры связаны с облцентром, а между собой имеют дорогу далеко не всегда.

Реклама

Я проехал с этнографическими и краеведческими целями немало по Украине – по малым городами и глухим селам. Мне очень запомнились эти крюки и зигзаги, когда от точки до точки по прямой пять километров, а по дорогам (или их подобию) все двадцать пять.

Собственно, наши люди привыкли так жить. Село может быть связано дорогой с находящимся в тридцати километрах райцентром, а более близкий и крупный город в этой системе дорог может быть и вовсе недоступным. А если по территории протекает река, то это вообще непреодолимо. От моста до моста может быть и пятьдесят, и сто километров.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

И вот с этой дорожной инфраструктурой в Украине проходит административно-территориальная реформа. Пока эта реформа касалась объединения и укрупнения громад (компактно расположенных сел и малых городов), это людей не особо напрягало. Пока изменения происходят чаще всего в рамках одного района. По сути, меняется не многое.

Но настало время перехода на следующую ступень реформы – укрупнение районов. Сейчас мы имеем в стране около 500 районов. Именно на районном уровне у нас сформированы основная медицинская, образовательная, полицейская и прочите сети.

В планах реформы – создание около ста новых укрупненных районов. По три-пять районов на область. И если многие государственные, коммунальные и прочите сервисы можно перераспределить даже со значительной выгодой для жителей, то все хорошее тупо упирается в банальное отсутствие дорог между бывшими райцентрами и селами на границах бывших районов.

Например, нет ничего плохого, если теперь оборудованная качественная местная больница будет располагаться не в далеком областном центре, а в более близком крупном городе – бывшем соседнем райцентре. До областного центра, например, 150 км и три часа езды. А до нового райцентра всего 40 км по прямой. А езды – часов пять. Потому что прямой дороги никогда не было.

И жители это прекрасно знают. Вся Украина волнуется, увидев новые варианты районирования страны. И пусть в принципах заложено, что максимальное расстояние до райцентра должно быть не более, чем 60 км, но принципы не видят, что на этих 60 км есть один, а то и два участка, где дорога не на много – на километр-два просто прерывается. Но этого хватит для полной недоступности.

А в целом, да, административная реформа – дело нужное и хорошее. Но дьявол кроется в этой паре километров вообще без дороги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама