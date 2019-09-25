Белые линии, спасающие жизнь

За минувшие выходные в Украине произошло несколько страшных дорожных аварий. В двух из них грузовики столкнулись с автобусами, и в каждом автобусе погибло по девять человек. Кто-то увидит в этом страшном совпадении злой рок. Полиция в обоих случаях предварительно назвала виновными водителей грузовиков.

В одном случае под Одессой было лобовое столкновение на узком участке дороги, в другом в Житомирской области грузовик врезался в автобус, аварийно остановившийся на обочине из-за пробитого колеса.

Мы не знаем всех нюансов аварий. Может быть, водитель, врезавшийся в стоящий автобус, уснул или потерял концентрацию. Но скорее всего, он просто не увидел вовремя автобус на краю дороги. Я очень не уверен в том, что водитель автобуса, принявшись менять колесо, выставил в 40 метрах перед автобусом знак аварийной остановки, что он и все вышедшие из автобуса люди были в светоотражающих жилетах.

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А вот в чем я уверен – это в безобразном состоянии украинских дорог. И речь даже не о дорожном полотне, которое яма на яме, волнистое и колейное, все в надолбах и трещинах. От этого страдают автомобили и кошельки хозяев авто, но погибают из-за этого редко.

Смерти и травмы на наших дорогах в основном случаются по двум причинам: халатность и нарушение правил водителями, а также от отсутствия нормальной разметки. И если первая причина регулярно фиксируется полицией, попадает в статистику и сводки для прессы, то вторую – отсутствие разметки и обозначения препятствий, просто предпочитают не замечать.

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А ведь это самое главное – знать, где находится твоя дорога. Особенно, когда плохая видимость, когда дождь, туман, когда сумерки или ночь. Масса аварий случаются от того, что водитель просто не видит правую обочину, где при отсутствии белой линии серое полотно асфальта сливается с серой пылью. И малейший поворот или изгиб дороги может привести к тому, что машина вылетает в кювет. Хорошо, если скорость не большая. А если большая, то на этом месте долго будет стоять символический кенотаф с пучком искусственных цветов.

Аварии из-за тарана стоящих на обочинах автомобилей – очень распространены в Украине. Как потому, что обочины не обозначены, так и потому, что водители не обозначают остановившуюся машину. Каждый водитель видел в своей практике, как аварийно остановившееся авто символически обозначается каким-то ведром или деревяшками, от которых больше риска, чем безопасности. О необходимости одевать ночью светоотражающий жилет у нас почти никто и не вспоминает. А ведь в случае с ДТП в Житомирской области, жилеты, скорее всего, спасли бы девять жизней.

Признаюсь, я считаю очень странной политику нашего государства и местных властей игнорирования нанесения разметки на дороги и улицы. Это ведь по сравнению со строительством дорог почти ничего не стоит. В село, где у меня дача, в ходе предвыборного турне приезжал тогдашний премьер-министр. 40 километров местной дороги, идущей по сельской местности, обозначили разметкой за один день. Я думаю, всю страну можно прорисовать за месяц.

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