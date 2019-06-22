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Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Чей мусор? Ничей, можете брать

мнение
22 июня, 09:11

Киев. Автобусная остановка. В углу лежит куча мусора. Уже несколько недель лежит. По утрам хожу мимо этой остановки, наблюдаю процесс роста кучки в динамике.

Объясню, почему этот мусор лежит и не убирается. Как и возле каждой киевской остановки, возле этой есть торговый ларек. Киевские власти (Киевпастранс или КМДА) сдают эти ларьки в аренду, обязуя арендаторов убирать остановку. Даже на знаке остановки написано: "Відповідальний за санітарний стан зупинки ТОВ…". Но иногда система дает сбой. Арендатор этого ларька, который занимался торговлей сигаретами, съехал. Нового арендатора нет, соответственно, никто на остановке не убирает. Киевляне, ожидая автобус, любуются этой кучкой, пополняют ее обертками, бутылками и окурками. Кто-то картонную коробку принес.

Вы скажете, тю, что за ерунда? Тоже мне, проблему нашел.

Я отвечу – ерунда, конечно. Лежит себе мусор, и пусть лежит. Кому он мешает?

А не ерунда то, что эта кучка мусора отлично иллюстрирует управленческую импотенцию киевской городской власти. Чиновники из КМДА и руководители коммунальных предприятий придумывают всякие схемы, при которых можно немного зарабатывать и ничего не делать. Городские власти могут обязать торговцев убирать остановки и тротуары, чтобы не убирать самим. Торговца нет – тоните в мусоре, никто и не подумает о порядке. Власти отдали в аренду подземные переходы, чтобы не заботиться об их состоянии. А вы, пешеходы, хоть удушитесь в этих переходах. В час пик пройти к метро просто невозможно из-за лотков с товаром. Можно не беспокоиться о коммунальном транспорте, отдав его на бессистемный откуп частникам. Можно годами передавать и не принимать "на баланс" целые улицы и парки. В результате ничейные улицы разрушаются, ехать по ним становится невозможно, а ходить по таким тротуарам опасно для ног. Можно много лет "не вводить в эксплуатацию" построенные мосты, школы и садики, а значит, не отвечать за них.

А вы, граждане киевляне, и так проживете. Плохие дороги, битые фонари, кучи мусора вокруг? Какая ерунда. И вообще, это не наше чиновничье дело…

Городские власти очень любят переводить стрелки на других. Чиновники КМДА кивают на коммунальные компании, полицию, бизнесменов. Коммунальные предприятия перекладывают ответственность друг на друга. Полиция просто ничего не делает...

Любят киевские чиновники обвинять законодателей, что те не принимают нужные законы. Но вот пример – Верховная Рада приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Город за них очень ратовал, просто требовал принятия. Эти изменения позволяют эффективно бороться с нарушителями правил парковки: штрафовать хозяина неправильно припаркованной машины без его личного присутствия, эвакуировать мешающие движению авто… Год прошел, а киевские власти так и не смогли наладить этот процесс. Парковка в городе по-прежнему хаотичная, а нарушители безнаказанны.

А растущая куча мусора на автобусной остановке, которую я наблюдаю каждый день, напомнила мне старый армейский анекдот.

Стоит на плацу часовой.

Подходит генерал, смотрит, рядом окурок валяется.

- Часовой, чей бычок?

- Ничей, товарищ генерал, можете курить…

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Тег Киев, мусор, ляшенко, местные власти
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