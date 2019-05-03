Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Где мы живем? С кем мы живем?

Киевляне очень слабо представляют себе, где живут. Как мы можем охарактеризовать свой район? Мы видим качество домов, дорог, дворов и подъездов. Мы оцениваем наличие и близость торговых точек, мест для отдыха. Знаем, где школы и поликлиники. Но мы не знаем, что за люди нас окружают. Киевляне не могут оценить, какого уровня и качества районы их обитания. Хороший район или плохой район, непонятно. Нет внятных критериев, нет почти никакой статистики. Более того, неизвестна жизненно важная информация. По экологии, например. Все знают, что на Харьковском-Позняках воняет. Но насколько это опасно, а если опасно, то для какой территории, не ясно.

Полиция время от времени дает статистику угонов машин по районам, но эта статистика ничего не говорит. Наши официальные районы имеют дикую конфигурацию. Где именно воруют машины, на центральной Паньковщине или окраинных Теремках? И то, и то – Голосеевский район. Или читаем в полицейской сводке: ночью в Днепровском районе подрезали и ограбили человека. И не уточняется, где – на окраинном микрорайоне ДВРЗ (который почему-то считается неблагополучным, хотя мы не знаем, есть ли для этого основания) или на некогда элитной Русановке? Может это возле соседнего дома произошло?

Городские власти не ведут никакой статистики, никакого учета вне пределов города и десяти гигантских по населению и абстрактных по площади городских районов. Да и по ним жители имеют мизерный объем информации.

Есть некие стереотипы. Но верить стереотипам тем более нельзя. Например, для многих до сих пор Троещина – страшное место. Но там живет 300 тысяч человек, и что, они все ежедневно ходят по району и боятся? Нет, конечно. А любой троещинец приведет вам кучу аргументов в защиту преимуществ своего района, и будет прав. Он укажет на "страшную" Борщаговку, о которой не знает ничего и где ни разу не был. А ведь Борщаговок несколько: Петропавловская, Софийская, Никольская, Южная… На Осокорках можно жить в многоэтажных домах-скворечниках, а можно в личном доме на участках индивидуальной застройки. Но ни там, ни там никакой информации о жителях района нет. И это в 21 веке, когда сбор информации о людях и обработка больших данных просто поставлена на поток.

Для примера, что надо хотя бы в общих чертах знать о конкретном городском районе, приведу информацию об одном микрорайоне Парижа, которую я перевел с их сайта.

Район Гут-д'Ор.

24 000 жителей, район густонаселенный, большое количество иностранцев (28%), характеризуется высокой мобильностью жителей (46% жителей прибыли менее 5 лет назад). 22% жилого фонда социальное жилье, сохраняется много старого жилья (17% жилья без комфорта).

Район характеризуется развитой торговой сетью и коммерческой привлекательностью столичного уровня. Очень оживленное общественное пространство. Есть серьезные проблемы, которые в значительной степени влияют на повседневную жизнь жителей: присутствие наркоманов, проституток и наркоторговцев. Проблемы с чистотой, несмотря на особые усилия муниципалитета.

Район Гут д'Ор – это молодой район, 31% населения моложе 25 лет. Показатели социальной нестабильности остаются высокими (почти четверть населения находится за чертой бедности, а число получателей государственной помощи в два раза превышает средний показатель по Парижу). Доля молодых людей, не работающих и не учащихся, особенно высока (20%, что в 2,5 раза выше, чем в целом по Парижу). Уровень не закончивших школу вызывает особую тревогу (17%, что более чем в три раза выше парижского показателя в 5%). Кроме того, почти 40% жителей не имеют дипломов, что вдвое больше, чем в Париже. Район характеризуется встречными процессами джентрификации и обнищания.

Вот такая общая картинка. Любой горожанин, арендующий или покупающий там жилье, может сразу понимать, где и с какими соседями он будет жить. Это помимо тех условий, которые можно увидеть своими глазами (торговля, качество жилья, транспорт…)

Можем ли мы хоть примерно владеть подобной информацией о своем микрорайоне? Киев тоже нуждается в подобной детализации данных о жителях. Нам надо определить границы конкретных микрорайонов и территорий, где проживают люди (а не только оперировать десятью административными районами с иррациональными границами). И знать о городе и нужном микрорайоне все, что характеризует качество и уровень жизни.

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