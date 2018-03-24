Хотим оживлять экономику? Надо строить новое

Все знают про традиции выбрасывать старые вещи. C кем не поговори, все поддерживают идею избавляться от старых вещей: дескать, пусть освобождается место для нового. Правда, при детальном общении выясняется, что люди под понятием "избавляться от старого", чаще всего имеют в виду одежду и обувь. Понятно, товара этого полно, он относительно недорогой, быстро выходит из моды и банально снашивается.

И для страны это хорошо. Покупая новое, мы тем самым раскручиваем экономику, создаем дополнительный ВВП, пополняем бюджет, выплачивая налоги… Беда только в том, что одежда и обувь, которую мы покупаем, производится в Китае, транспортируется к нам кораблями азиатских или европейских стран, продается частными предпринимателями на едином налоге, а на базарах и вовсе без всякого учета. ВВП и бюджет страны от того, что мы выбросили старую и купили новую одежду, ничего не получает.

То есть, покупка платья или рубашки, дело, конечно, приятное, но драйвером экономики это быть не может.

А вот строительство большого объекта – может. Например, школы, детского садика, больницы, жилых домов. А еще завода, дороги, электростанции… И строить надо новое, чтобы по максимуму использовать отечественные материалы, оборудование, труд рабочих и строителей. Но, увы, строится у нас крайне мало. Разве что примитивное максимально дешевое многоэтажное жилье.

Вот недавний пример, в Дарницком районе построили детский садик. Покрасили в веселые цвета. Но построили его на основе свай и панелей, 25 лет простоявших под дождем и снегом. "Бетонные, что им будет, зато сэкономим", – посчитали строители. Возможно, какая-то копеечная экономия и получилась, но гораздо более эффективно было бы все же дать работу заводам стройматериалов. Сейчас там же строится новая школа. И опять по максимуму используются старые панели, четверть века простоявшие на отрытом пространстве.

Хотим оживлять экономику? Давайте покупать новое. Экономия и бережливость не всегда хорошо.

Еще пример. Есть на левом берегу столицы Дарницкая ТЭЦ, которая как топливо использует уголь, а золу сбрасывает поблизости, вплотную к гигантскому жилому массиву. ТЭЦ старая, золоотвал старый – лет 60 им уже. Строилась ТЭЦ вдалеке от всякого жилья. Но город вырос. А станция продолжает засыпать угольными выбросами, пылью и золой огромные жилые кварталы.

С экологией, да и эффективностью электроцентрали есть большие проблемы. Владельцы ТЭЦ пытаются отделаться установкой новых очистных фильтров, прочими косметическими мероприятиями. В то время, как об этой ужасной старой ТЭЦ среди жилых домов забыть надо. Ее надо закрыть, сравнять с землей, а за городом на пустом удобном месте построить новую современную электростанцию. И экологическую проблему решить, и дать работу огромному количеству строителей. Закупить гигантское количество бетона, металлоконструкций, стройматериалов. Только турбин и прочего оборудования надо на миллиарды. Это все не расходы проедания. Это инвестиции в отрасль, которая развивается и модернизируется.

Мы ни от чего не избавляемся. Город Киев, да и вся страна усеяны старьем, которое никогда не будут использовано: недострои, заброшенные промзоны, ржавеющие рельсы… Наше государство и местные власти ведут себя как обыватель, стягивающий старую мебель и прочие милые его сердцу семейные артефакты на дачу или в гараж. Тогда как надо массово пригласить специалистов по демонтажу, и освободить места для строительства нового.

Да, мы не идеальны, такой уж мы народ. Я и сам из этих. Мой гараж забит старой мебелью, зачем-то хранится потертая летняя резина, а на даче я сплю на диване времен моего школьного детства. В моей машине огнетушитель, которому лет пять, а аптечке все 15…

Не знаю, как с диваном, – он в отличном состоянии, но огнетушитель и аптечку я все же обновлю.