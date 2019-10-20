Киев – столица? Ничего особенного…

Парламентарии готовятся принять новый закон "Про столицу Украины – город Киев". Отдельная тема этого закона – "столичные функции" Киева. Об этом говорится и в действующем законе, и в новых законопроектах. Именно этим обуславливается необходимость принятия специального закона про Киев (ни про какой другой город в Украине отдельного закона нет) и особенностей управления городом.

А я задумался, какие такие столичные функции исполняет Киев? Причем такие, что требуют особого закона про город? Что именно принуждает к особенностям управления? Чем Киев отличается, скажем, от Харькова, Львова или любого другого города страны?

Первое, что приходит в голову – в Киеве расположены здания парламента, правительства, офиса президента, разных министерств и ведомств.

Второе, это иностранные посольства. И, пожалуй, все. Больше на ум ничего не приходит.

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Значит, месторасположение офисов госструктур и посольств вынуждает принять специальный закон и сложную схему управления городом? Но что такого уникального эти организации привносят в городскую жизнь? Я провел небольшой опрос среди друзей и знакомых на эту тему. Единственное, о чем вспоминали – это автомобильный трафик. Однако, если кто знает Киев, тот отметит, что министерства и другие госструктуры, а также посольства – самые спокойные офисы в городе. Буквально, сонные. Там нет никакого ни автомобильного, ни пешего движения. К 9 утра люди прошли от метро на работу, в 6 вечера дружно ее покинули. Никаких пробок, никаких курьеров с едой в течение дня. В этом отношении Киеву и киевлянам гораздо больше проблем доставляют многочисленные коммерческие офисные центры.

На Липках, возле Офиса президента, Кабмина, Верховной Рады в обычные дни очень спокойно и даже пусто, невзирая на предельную близость к центру города и местам туристической активности. Какие особенности работы этих организаций, влияющие на организацию управления городом, я также не предположу. Более того, парламентарии в пленарные дни паркуются на тротуарах так же, как обычные рядовые киевляне. И никаких особенностей я не вижу. Больше ничего официально "столичного", такого, что есть в Киеве, но нет в других городах страны, я не припомню. Ну, разве что иностранные делегации в аэропорт "Борисполь" прилетают.

Собственно, законодатели сами плохо представляют, что такое эти самые "столичные функции". В действующем и предлагаемых проектах закона эти функции сводятся к тому, что город должен обеспечить достаточные условия для размещения центральных органов власти. То есть, опять-таки, все сводится к размещению и офисам. Надо ли это прописывать в законе?

А какие Киев и киевская власть в связи с исполнением "столичных функций" имеет преференции? В законе речь идет о том, что городу компенсируются затраты. Но я о таких компенсациях не слышал, тем более, что реальных затрат на содержание президента, Кабмина и прочих государственных ведомств, киевский бюджет не несет. За электричество и отопление министерства платят самостоятельно. Еще по закону киевский городской голова имеет право высказывать мнение по некоторым вопросам, связанным с Киевом. Но это трудно назвать преференцией.

Подытожив, скажу, что никакого реального смысла в законодательно закрепленных "столичных функциях" Киева, я не нашел. А значит и отдельного закона о Киеве не надо. Вполне достаточно того, чтобы город имел обычное местное самоуправление, как любой другой, большой или малый город страны.

Правда, есть нечто, что присуще Киеву именно как столице. Только ему и никакому другому городу Украины. Это Майдан, и то, что власть в Украине получают победители именно киевского Майдана, а не какого-то другого, при всем уважении к иным городам. Но это в Законе не пропишешь.

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