Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Киевлянин, ты где живешь?

Более 10% жителей страны проживают в Киеве и окрестностях. В отличие от собственно Украины, Киев жителей не теряет, число киевлян только растет. Собственно, эта тенденциях характерна для любого мегаполиса, столичной агломерации. И по сравнению со многими другими странами наши 10% – еще небольшая цифра, она неминуемо будет расти.

В результате, в городе много киевлян, как из анекдота.

- Девушка, вы киевлянка?

- Да.

- А на выходных что делаете?

- Домой еду.

И это ничуть ни для кого не обидный анекдот. Каждый из нас либо приехал жить и работать в Киев сам, либо приехали родители, гораздо реже есть дед-баба, а глубже родственников-киевлян нет практически ни у кого, потому что по Киеву прошлась Мировая война с тотальным разрушением, эвакуацией, голодом, Бабьим Яром…

Но живя в таком большом городе, человек нуждается в дополнительной идентификации места жительства. Недостаточно сказать, что живу, мол, в Киеве. В то же время дополнительные топонимические уровни в городе оставляют желать лучшего. Десять официальных административных районов для идентификации места жительства практически бесполезны. Они огромные по населению и площади, имеют нелогичную структуру. Административной топонимикой пользуются только чиновники, коммунальные службы да полиция. А исторические районы и территории города у нас слабо очерчены, не имеют четких границ, иногда накладываются друг на друга, а часто имеют по два-три названия.

Я провел в фейсбуке такой опрос: "Если вас спросят, где вы в Киеве живете, вы что ответите?". Получил 237 ответов. Я не гнался за репрезентативностью, мне было важно понять, как киевляне сами идентифицируют свое место жительства.

Выяснилось, что они практически не идентифицируют место жительства с официальным административным районом. Вообще никак. В быту все пользуются издавна сложившейся исторической топонимикой. Не важно, киевлянин это в энном поколении, или недавно приехавший учиться студент. Люди с удовольствием и очень быстро идентифицируют себя по историческим названиям, пусть даже их давно нет ни в каких городских схемах.

Привожу подробный итог своего опроса. Для удобства я все-же разбил ответы по административным районам, хотя в опросе этого не было. Цифра возле названия – количество живущих там участников опроса. Я думаю, каждый читатель заглянет в нижеприведенный перечень, чтобы найти свое место жительства в Киеве.

О чем говорят такие итоги опроса? Да о том, что городским властям давно надо заняться внутригородской географической идентификацией, топонимикой, определить границы исторических местностей и упорядочить их административное управление.

Дарницкий район

Позняки – 11

Осокорки – 10

Харьковский – 3

ПОХ – 4

Хорек – 2

Харьковский-Позняки – 1

Дарница – 2

Рембаза – 1

Молодежный квартал – 1

Деснянский район

Троещина – 2

Троя – 2

Замковецкая – 1

Днепровский район

Воскресенка – 3

Радужный – 2

Лесной – 1

ДВРЗ – 1

Соцгород – 2

Русановка – 1

Голосеевский район

Демеевка (Сталинка) – 4

Ширма – 2

Теличка – 2

Голосеево – 2

Метро Голосеевская – 1

Теремки – 1

Паньківщина (Латинський квартал) – 1

Оболонский район

Оболонь – 13

Минский масив – 2

Героев Днепра – 1

Печерский район

Печерск – 7

Липки -1

Бессарабка – 1

Дворец Украина (метро) – 1

Подольский район

Виноградарь (Веник) – 5

Татарка – 4

Подол – 2

Куреневка – 2

Ветряные горы – 2

Приорка -1

Соломенский район

Отрадный – 4

Шулявка – 3

Соломенка – 3

Протасов Яр – 3

Караваевы дачи – 3

Чоколовка – 2

Совки – 2

Батыева гора – 2

Турецкий городок – 1

Святошинский район

Борщаговка Южная – 1

Борщаговка – 2

Пятая просека – 1

Беличи – 2

Академгородок – 1

Скарбовый лес – 1

Шевченковский район

Евбаз – 6

Сырец – 4

Центр – 3

Берестейка – 2

Золотые ворота – 1

Возле цирка -1

Лукьяновка – 1

Нивки – 1

Волейків – 1

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