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Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Киевлянин, ты где живешь?

мнение
25 июня, 09:27

Более 10% жителей страны проживают в Киеве и окрестностях. В отличие от собственно Украины, Киев жителей не теряет, число киевлян только растет. Собственно, эта тенденциях характерна для любого мегаполиса, столичной агломерации. И по сравнению со многими другими странами наши 10% – еще небольшая цифра, она неминуемо будет расти.

В результате, в городе много киевлян, как из анекдота.

- Девушка, вы киевлянка?

- Да.

- А на выходных что делаете?

- Домой еду.

И это ничуть ни для кого не обидный анекдот. Каждый из нас либо приехал жить и работать в Киев сам, либо приехали родители, гораздо реже есть дед-баба, а глубже родственников-киевлян нет практически ни у кого, потому что по Киеву прошлась Мировая война с тотальным разрушением, эвакуацией, голодом, Бабьим Яром…

Но живя в таком большом городе, человек нуждается в дополнительной идентификации места жительства. Недостаточно сказать, что живу, мол, в Киеве. В то же время дополнительные топонимические уровни в городе оставляют желать лучшего. Десять официальных административных районов для идентификации места жительства практически бесполезны. Они огромные по населению и площади, имеют нелогичную структуру. Административной топонимикой пользуются только чиновники, коммунальные службы да полиция. А исторические районы и территории города у нас слабо очерчены, не имеют четких границ, иногда накладываются друг на друга, а часто имеют по два-три названия.

Я провел в фейсбуке такой опрос: "Если вас спросят, где вы в Киеве живете, вы что ответите?". Получил 237 ответов. Я не гнался за репрезентативностью, мне было важно понять, как киевляне сами идентифицируют свое место жительства.

Выяснилось, что они практически не идентифицируют место жительства с официальным административным районом. Вообще никак. В быту все пользуются издавна сложившейся исторической топонимикой. Не важно, киевлянин это в энном поколении, или недавно приехавший учиться студент. Люди с удовольствием и очень быстро идентифицируют себя по историческим названиям, пусть даже их давно нет ни в каких городских схемах.

Привожу подробный итог своего опроса. Для удобства я все-же разбил ответы по административным районам, хотя в опросе этого не было. Цифра возле названия – количество живущих там участников опроса. Я думаю, каждый читатель заглянет в нижеприведенный перечень, чтобы найти свое место жительства в Киеве.

О чем говорят такие итоги опроса? Да о том, что городским властям давно надо заняться внутригородской географической идентификацией, топонимикой, определить границы исторических местностей и упорядочить их административное управление.

Дарницкий район

  • Позняки – 11
  • Осокорки – 10
  • Харьковский – 3
  • ПОХ – 4
  • Хорек – 2
  • Харьковский-Позняки – 1
  • Дарница – 2
  • Рембаза – 1
  • Молодежный квартал – 1

Деснянский район

  • Троещина – 2
  • Троя – 2
  • Замковецкая – 1

Днепровский район

  • Воскресенка – 3
  • Радужный – 2
  • Лесной – 1
  • ДВРЗ – 1
  • Соцгород – 2 
  • Русановка – 1

Голосеевский район

  • Демеевка (Сталинка) – 4
  • Ширма – 2
  • Теличка – 2 
  • Голосеево – 2
  • Метро Голосеевская – 1 
  • Теремки – 1
  • Паньківщина (Латинський квартал) – 1

Оболонский район

  • Оболонь – 13
  • Минский масив – 2 
  • Героев Днепра – 1

Печерский район

  • Печерск – 7
  • Липки -1 
  • Бессарабка – 1 
  • Дворец Украина (метро) – 1

Подольский район

  • Виноградарь (Веник) – 5
  • Татарка – 4 
  • Подол – 2
  • Куреневка – 2
  • Ветряные горы – 2
  • Приорка -1

Соломенский район

  • Отрадный – 4
  • Шулявка – 3 
  • Соломенка – 3
  • Протасов Яр – 3
  • Караваевы дачи – 3
  • Чоколовка – 2
  • Совки – 2
  • Батыева гора – 2
  • Турецкий городок – 1

Святошинский район

  • Борщаговка Южная – 1 
  • Борщаговка – 2
  • Пятая просека – 1 
  • Беличи – 2
  • Академгородок – 1
  • Скарбовый лес – 1

Шевченковский район

  • Евбаз – 6
  • Сырец – 4 
  • Центр – 3
  • Берестейка – 2
  • Золотые ворота – 1
  • Возле цирка -1
  • Лукьяновка – 1 
  • Нивки – 1 
  • Волейків – 1

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Тег Киев, ляшенко, районы Киева
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