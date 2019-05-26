Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Местный депутат в Киеве и европейском городе, в чем разница

Киевлянам есть на что жаловаться: мусор, замызганные дома и подъезды, ямы на дорогах и тротуарах, хаотичное движение и парковка транспорта, засилье мелкой торговли, личная бедность…

Я поинтересовался у знакомых, которые живут в крупных европейских городах, как у них обстоит дело с выражением их мнения по тем или иным вопросам быта, благоустройства, инфраструктуры. Что у них с местным самоуправлением?

Большинство из знакомых, надо сказать, затруднились ответить на мой вопрос. Как правило, ни у кого из них проблем или вопросов такого рода не было. Нет, не все у них очень хорошо. Кому-то машину вечером припарковать затруднительно, у кого-то тараканы в квартире, у кого-то соседи курят на балконе… Но таких проблем, чтобы понадобилось обращаться к властям, не нашлось. Особенно по вопросам благоустройства. Нет у них по этому поводу мнения. Дороги ровные, транспорт по расписанию, мусор убирают регулярно, детская площадка аккуратная, ближайший парк чистенький.

И человек, у которого проблема с машиной, тоже ни на что не жаловался. Просто поведал, что у него мало денег, чтобы снять квартиру с гарантированным паркоместом. Знакомый, живущий с тараканами, тоже не на тараканов жаловался, а на нехватку денег для аренды более комфортного жилья.

Иными словами, в европейских городах то, за что отвечают местные власти или коммунальные предприятия в общественных пространствах, в гораздо лучшем состоянии, чем то, что зависит от самих жителей: дворы и подъезды лучше, чем сами квартиры. Тогда как у нас точно наоборот. Люди живут в квартирах с дорогими ремонтами и большими телевизорами, но сразу за дверью их частного владения – гадюшник и безобразие.

Однако, в детальном разговоре о роли и участии местных властей в жизни местной общины, все же выяснилось, что роль эта есть, и немалая. Но она заключается не в реагировании на бытовые жалобы граждан, а в развлечениях и досуге. Местные власти и депутаты регулярно устраивают локальные праздники, которые очень любят дети и сеньоры. Также их забота – местные любительские спортивные турниры. Кто-то вспомнил, как местные проводили митинг против строительства большой дорожной развязки из-за того, что она ухудшит экологию в районе. Из протестов ничего не получилось, развязку быстро построили.

Но в целом, в больших европейских городах роль низового местного самоуправления несколько не такая, как мы представляем себе у нас. У нас мы видим местных депутатов и местные советы как органы, которые должны решать проблемы территории или жителей в сфере быта, благоустройства, ремонтов, социального обеспечения больных, старых и малоимущих. В Европе эти проблемы и задачи решают специализированные предприятия и организации, которые за свою работу получают оговоренные контрактом деньги и не требуют детального контроля. Качество они дают гарантированное. Депутат там не контролирует, как дорожники уложили асфальт и не указывает, где надо заделать ямы, и где организовалась стихийная свалка. Бедная больная пенсионерка не идет на прием к депутату, а идет в социальную службу, где получит все, причитающееся по закону.

А депутаты и местные советы занимаются тем, чтобы максимально интегрировать жителей в общественную жизнь, облегчить внутреннюю коммуникацию. Контролируют, чтобы их район, территория развивались сбалансированно, следят, чтобы распределение бюджетных средств было справедливым.

Но у нас, у наших городов, у Киева, пока другие задачи. Нам нужно много местных депутатов, чтобы контролировать вывоз мусора, указывать на прохудившийся асфальт, спасать от полной нищеты стариков, выбивать для района деньги на ремонт детского садика.

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