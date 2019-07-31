Почему полиция не приезжает на вызовы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F 2019-07-31T08:20:00+03:00 Игорь Ляшенко

Подслушал рассказ официантки в кафе. Рассказывала она подруге, но я сидел рядом и деться было некуда, поэтому я прослушал историю полностью. Ничего перченого и острого – все банально.

- Представляешь, соседи гуляли всю ночь, а под утро часов в 5 начали ко мне во двор ломиться. А я живу на Осокорках на первом шлюзе. Дело было в пятницу, я одна дома – муж как обычно по пятницам где-то на пиве зависал. А я ж в положении. Мне страшно. Звоню мужу, а он без машины, пьет пиво, ночь, так что пока доберется… Звоню в полицию. Они давай выяснять адрес. Ага, говорят, так чего вы нам звоните, мы киевская полиция, звоните в бориспольскую… Я им: да мне все-равно, какая вы полиция, я на 112 звоню… Так и не приехали. До 7 утра соседи гудели, ломились пьяные ко мне во двор, но, слава богу рассвело, они угомонились, да и муж подъехал… Короче, страху натерпелась…

Я ничего не хочу сказать о муже, ну, пьет мужик пиво по пятницам до утра. Бывает.

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А вот о полиции хочу сказать…

Граждане ни при каких условиях, никогда, нигде не должны бояться находится у себя дома, в своем районе, городе. Не должно быть такого вообще: "страху натерпелась". Даже если пьяные соседи или хулиганы ломятся в калитку. В любом случае полицейский патруль на вызов должен приезжать максимально быстро – ночью по пустой дороге с мигалками в район первого шлюза от райотдела, хоть Дарницкого, хоть Бориспольского, доехать можно за десять минут. Но к беременной испуганной девушке ночью полиция не приехала вообще.

И таких примеров масса. На бытовые конфликты, а тем более на такие, где еще ничего не произошло, а есть только угроза противоправных действий, полиция или не едет вообще, или приезжает по остаточному принципу, "когда освободится патруль". Встречается и такое: "Вас что убивают? Нет? Вот будут убивать, тогда приедем." То есть, задача предотвращения преступления полицией не решается вообще – в лучшем случае есть реакция на уже случившееся.

Ну, и все водители знают, как полиция реагирует на дорожные происшествия. Если нет жертв, то патруль по вызову может приехать и через час, и через два. А до тех пор машины стоят, перегородив дорогу. Надеялись, что европротоколы (оформление дтп для страховой без участия полиции) исправят ситуацию, но пока этого не произошло. И на каждое, даже самое мелкое дтп нужно вызывать полицию.

На первый взгляд может показаться, что в стране не хватает полицейских. Оправдывая свою пассивность и медлительность, полицейское начальство так и говорит: "Людей не хватает". Но ведь не секрет, что в рядах украинской полиции служит 130 тысяч человек. Это около 300 полицейских на 100 тыс. населения. Много это или мало? Ответ крайне прост – это ровнехонько среднемировой показатель, а если сравнивать с европейскими странами, то у нас полицейских даже больше. Раньше жаловались, что машин не хватает, на бензин денег нет… Сейчас и это не проблема.

Причину неудовлетворительной работы полиции я вижу в субъективных факторах: низкой квалификации, личной безответственности, неумелом руководстве, неопределенностью приоритетов, отсталых технологиях… Это все можно исправить. Именно это и называется реформа, а не новая форма и новые машины. Полиция должна организовать свою работу так, чтобы приезжать оперативно на все вызовы. Не должна жительница Киева на первом шлюзе "страх терпеть" из-за пьяных соседей и отсутствия вызванной полиции.

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