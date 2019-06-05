Игорь Ляшенко
журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"
Пора отдавать власть
Политику важно уметь получить власть, но не менее важно уметь ее отдавать. Нет, не другому политику, а непосредственно людям, громадам. Сейчас власть в стране чрезвычайно централизована. И хотя Украина унитарное государство, но все же на места надо отдавать гораздо больше полномочий, ответственности и денег, чем это есть сейчас.
Вот перечень того, что центральная власть (парламент, правительство) могут и должны сделать в этой связи.
- Принять Закон о муниципальной (местной) полиции и быстро его имплементировать. Национальная полиция сейчас ни во что не ставит нужды муниципалитетов. Она не занимается незаконной парковкой, уличной торговлей, бытовым вандализмом, охраной городских объектов и общественного порядка. И муниципалитеты на полицию не имеют никакого влияния. Должны быть местные полицейские структуры, которые под контролем местных властей эти задачи решать.
- Отдать на местный уровень право устанавливать величину определенных административных штрафов. Для этого надо внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас кодексом устанавливаются вилки штрафов, но даже самый высокий уровень отстает от жизненных реалий. В результате неэффективных штрафов никто не наказывается за выбрасывание мусора в любом объеме и где-попало. Нет действенного наказания за нарушение благоустройства, порчу леса и зеленых насаждений. Никто не наказывает за шум, мешающих другим, и за иные нарушения общественного порядка. Даже парковка и некоторые нарушения ПДД остаются безнаказанными.
- Дать право местным громадам (уполномоченным ими органам) принимать окончательные решения о строительстве, эстетических и некоторых прочих нормах, архитектурных решениях. Сейчас это решение зависит Государственной архитектурно-строительной инспекции, которой безразличны интересы города, а городские власти с удовольствием "умывают руки", мол уродливое строительство зависит не от нас.
- Дать право местным местным органам власти устанавливать уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников предприятий муниципальной собственности, коммунальных предприятий. Сейчас это во многом регулируется государственными нормами, из-за чего во многих сферах сохраняются неестественно низкие зарплаты, что не позволяет качественно закрывать вакансии. А многие должности делает коррупционно опасными.
- Усилить роль местного самоуправления. В частности, ввести законом обязательное двух-трехуровневое самоуправление в больших городах (свыше 100 тыс жителей): город-район-микрорайон. Дать право самостоятельно определять порядок управления низовыми административными единицами, право определять порядок избрания (назначения) представителей (депутатов) от членов громад.
- Закончить децентрализацию (укрупнение громад) и административно-территориальную реформу (область-повит (укрупненный район) – территориальная громада. Закрепить эффективную систему бюджетного финансирования, с гарантированными источниками поступлений и возможностью принимать бюджетные решения с горизонтом более, чем один год.
Это только часть изменений, внедрение которых даст серьезный и ощутимый эффект. Некоторые пункты можно ввести в действие очень быстро (штрафы), некоторые требуют тщательной подготовки (муниципальная полиция). Некоторые будут имплементироваться постепенно в течение нескольких лет (административная реформа). А еще существует огромное количество уже имеющихся решений, но которые требуют имплементации и элементарного выполнения.
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