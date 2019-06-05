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Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Пора отдавать власть

мнение
5 июня, 08:08

Политику важно уметь получить власть, но не менее важно уметь ее отдавать. Нет, не другому политику, а непосредственно людям, громадам. Сейчас власть в стране чрезвычайно централизована. И хотя Украина унитарное государство, но все же на места надо отдавать гораздо больше полномочий, ответственности и денег, чем это есть сейчас.

Вот перечень того, что центральная власть (парламент, правительство) могут и должны сделать в этой связи.

  1. Принять Закон о муниципальной (местной) полиции и быстро его имплементировать. Национальная полиция сейчас ни во что не ставит нужды муниципалитетов. Она не занимается незаконной парковкой, уличной торговлей, бытовым вандализмом, охраной городских объектов и общественного порядка. И муниципалитеты на полицию не имеют никакого влияния. Должны быть местные полицейские структуры, которые под контролем местных властей эти задачи решать.
  2. Отдать на местный уровень право устанавливать величину определенных административных штрафов. Для этого надо внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас кодексом устанавливаются вилки штрафов, но даже самый высокий уровень отстает от жизненных реалий. В результате неэффективных штрафов никто не наказывается за выбрасывание мусора в любом объеме и где-попало. Нет действенного наказания за нарушение благоустройства, порчу леса и зеленых насаждений. Никто не наказывает за шум, мешающих другим, и за иные нарушения общественного порядка. Даже парковка и некоторые нарушения ПДД остаются безнаказанными.
  3. Дать право местным громадам (уполномоченным ими органам) принимать окончательные решения о строительстве, эстетических и некоторых прочих нормах, архитектурных решениях. Сейчас это решение зависит Государственной архитектурно-строительной инспекции, которой безразличны интересы города, а городские власти с удовольствием "умывают руки", мол уродливое строительство зависит не от нас.
  4. Дать право местным местным органам власти устанавливать уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников предприятий муниципальной собственности, коммунальных предприятий. Сейчас это во многом регулируется государственными нормами, из-за чего во многих сферах сохраняются неестественно низкие зарплаты, что не позволяет качественно закрывать вакансии. А многие должности делает коррупционно опасными.
  5. Усилить роль местного самоуправления. В частности, ввести законом обязательное двух-трехуровневое самоуправление в больших городах (свыше 100 тыс жителей): город-район-микрорайон. Дать право самостоятельно определять порядок управления низовыми административными единицами, право определять порядок избрания (назначения) представителей (депутатов) от членов громад.
  6. Закончить децентрализацию (укрупнение громад) и административно-территориальную реформу (область-повит (укрупненный район) – территориальная громада. Закрепить эффективную систему бюджетного финансирования, с гарантированными источниками поступлений и возможностью принимать бюджетные решения с горизонтом более, чем один год.

Это только часть изменений, внедрение которых даст серьезный и ощутимый эффект. Некоторые пункты можно ввести в действие очень быстро (штрафы), некоторые требуют тщательной подготовки (муниципальная полиция). Некоторые будут имплементироваться постепенно в течение нескольких лет (административная реформа). А еще существует огромное количество уже имеющихся решений, но которые требуют имплементации и элементарного выполнения. 
 

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Тег ляшенко, местные власти, децентрализация
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