Приватизировать надо вовремя. Что мы потеряли: крымские санатории и многое другое

Все политические силы приходя к власти говорят о реформах и обязательно вспоминают о приватизации. Считается, что это один из главных признаков реформы. И при этом уже больше десяти лет никаких серьезных действий по приватизации не совершалось.

Сейчас тоже о приватизации говорят. Так ли это на самом деле актуально?

Я вопросами приватизации занимаюсь с самого появления этого понятия в нашей стране – с первых лет независимости и построения рыночной экономики. Я хорошо помню, как проходил этот процесс, а его пик пришелся на 1994-1999 года. Когда продавалось все и в больших масштабах. И на вопрос актуальности отвечу так: приватизация всегда актуальна, если ее проводить вовремя.

И в этой связи хочу напомнить о некоторых ошибках, которые мы допустили в свое время, пожадничав, не продав или не вовремя продав какие-то объекты.

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Одесский припортовый завод (ведущее предприятие Украины в химической отрасли) я посещал лет семь назад, на закате его славы. Новое, образцовое предприятие. Но уже прерывались денежные потоки, менялась конъюнктура. Завод еще работал, правда с сырьем в долг. А чуть позже, когда конъюнктура в лучшую сторону так и не изменилась, эти многомиллионные долги, в основном за газ, вылезли боком и привели к тому, что завод потерял почти всю стоимость и стал даром никому не нужен. Государство потеряло сотни миллионов долларов.

А вот то, что мы можем только вспоминать, и даже со слезами на глазах – курортная сфера. Ее решили вообще не продавать, а то трудовому народу, мол, негде отдыхать будет. И что мы имеем? Те жемчужины рекреации, что были в Крыму, сейчас эксплуатируются русскими, оккупировавшими весь полуостров… Украина, когда могла, за них не получила ни копейки. Сейчас, спустя много лет, масса курортных объектов Украины состарилась. Их не решились отдать в частные руки, оставив в квазигосударственном ведении (профсоюзы, ведомства, госпредприятия), и все пришло в негодность. Развивается только то, что так или иначе стало частным. Да и то косо-криво, поскольку в основном все попало в частные руки не профессиональных инвесторов отрасли в виде крупных корпораций, а случайных людей, которые не владеют технологиями, не имеют возможностей и интереса для серьезных инвестиций… Чтобы увидеть разницу, как могло бы быть, если бы вовремя приватизировали всю отрасль, посмотрим на курортную инфраструктуру Турции и Египта.

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Есть и вопиющие примеры. Например, наши морские и речные корабли. До сих пор жаль Черноморское морское пароходство – одно из крупнейших на тот момент в мире. Просто разворовали, разбазарили, вместо того, чтобы оперативно и с большой выгодой продать частному бизнесу.

Не решились мы приватизировать гражданскую авиацию в свое время. Долго думали, как это, самолеты станут частными… В результате самолеты были растащены по одному, многое неоправданно пошло в утиль. Все эти годы мы уязвимы перед мировой конъюнктурой авиаперевозок, не имея по сути национального перевозчика, ни частного, ни государственного (МАУ трудно считать таковым).

Много было разговоров о приватизации "Трубы" – газотранспортной системы. Ее считали национальным достоянием. Тем единственным рычагом, которым мы могли влиять на Россию. Элементом и политики, и обороны. Говорили: "Пока через нас Россия гонит газ в Европу, она нам ничего не сделает". Ага, конечно… А теперь русские строят "Северный поток" и наш газопровод через год не будет нужен никому и даром. А ведь труба, действительно, могла бы стать политическим предохранителем, если бы вовремя приватизировали ее с широким участием европейских газовых компаний. Вот тогда бы у Европы был бы реальный экономический стимул блокировать строительство "Северного потока". А сейчас такого стимула нет.

Новое правительство обязательно поставит приватизацию в приоритеты. Это нужно и для имиджа реформаторов, и для формального сбалансированного бюджета (традиционно в доходы бюджета записывают нереально большие доходы от приватизации, которые потом не выполняются, но свою роль на этапе принятия играют), и для легкого замыливания глаз иностранных кредиторам. И у нас, действительно, еще есть, что надо продать. Это надо сделать еще и потому, чтобы потом не жалеть о потерях.

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