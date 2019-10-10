Ржавые гаражи во дворах – киевская эстетика

Во многих киевских дворах стоят железные гаражи. По одному или даже по несколько. По уровню эстетического уродства они занимают твердое второе мест после электроподстанций. Эти гаражи мы можем видеть как в спальных жилых массивах, так и в уютных двориках самого центра города.

В этих гаражах уже давно нет машин. Иногда они используются для торговли. Иногда, и это беда для всего двора, – как приемный пункт стеклотары и вторсырья. Но чаще всего они уже по много лет стоят закрытыми, без всякой эксплуатации. С момента, когда эти гаражи устанавливались, минуло много лет. Их хозяева умерли, наследники съехали. Продать такой гараж официально почти невозможно. Вот и стоят, ржавеют, зарастают сорняком железные коробки во дворах многоквартирных домов.

Фото: Игорь Ляшенко

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История этих гаражей ведется с 1980-х годов, когда машин у людей было мало. Но были некие социальные программы. И почти в каждом доме жил какой-то льготник с машиной. Это мог быть инвалид, которому государство выделило Запорожец с ручным управлением. Это мог быть пожилой инвалид войны со своим автомобилем. Государство решило, что таким людям были положены гаражи во дворах. Не знаю, настолько ли остро инвалиды нуждались именно в гаражах, но автомобиль был реальной ценностью, потому хранить его под замком считалось естественным. Даже если ради этого остальным сотням жителей пришлось подвинуться и освободить добрый кусок общего двора.

Со времени бесплатной раздачи гаражей минуло уже лет тридцать, а то и больше. Почти всегда на эти гаражи есть какие-то документы – в начале 90-х они оформлялись на фактических владельцев, а кое-где даже приватизировались.

Но сейчас возникает такой вопрос. Почему эти железные ржавые коробки должны уродовать дворовое общественное пространство?

Я уже и писал об этом, и лично обращался с просьбой навести порядок и убрать этот хлам с городских дворов. Но реакции со стороны киевских властей не последовало. Были отписки, что, мол, ничего не можем сделать, обращайтесь к хозяевам этих гаражей (которые давно умерли) или в суд с требованием признать это имущество бесхозным. Но обратится в суд лично я не могу. Может только тот, в чьем ведении земля, на которой гараж стоит. А стоят эти гаражи, как правило, на придомовых территориях. У нас же придомовые территории и дворы, как правило, официально не оформлены как собственность ОСББ или жильцов. Фактически двор относится к дому, а юридически – нет. Дворник на этой придомовой территории подметать может, кусты сажать можно. А вопросы собственности решать нельзя. Не только с гаражом, даже отдельно стоящую машину – эксплуатируемую или в виде металлолома, – никто во дворе тронуть не имеет права.

При этом нельзя сказать, что проблема вообще нерешаемая. В других постсоветских городах, которым досталось точно такое же наследство, эту проблему решают. Для этого местные органы власти разрабатывают юридически чистые схемы, следуя которым можно навести порядок в обозримом времени.

К сожалению, у нас решения проблемы старых гаражей в общественном пространстве не предложено. В Киевской городской администрации этим никто не занимается. Вообще, по-моему, там считают, что подобное уродство в киевских дворах – норма. Хотя именно по эффективности решения подобных проблем, горожане и должны судить об эффективности работы местных властей.

Фото: Игорь Ляшенко

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