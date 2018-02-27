Сколько человек перевозит городской транспорт?

В нашей стране со статистикой всегда было неважно. Мы плохо работаем с информацией, не владеем цифрами, на многие точные показатели смотрим "приблизительно". Да, что говорить, мы даже перепись населения, как это делают во всем мире, не проводим. Мы не знаем, например, сколько людей живет в Киеве. Даже официальные лица, давая оценку населению Киева, используют вилку плюс/минус полмиллиона. Я уже не говорю о таких тонкостях, как благосостояние, статус, возраст, потребность в городских сервисах. А значит, мы не можем планировать количество школ, больниц, транспорта. Бизнесмены магазины строят наугад, даже не представляя себе уровень платежеспособности окружающих семей.

Что произошло в киевском метро в ноябре 2008 года?

Вот пример несложного дела – учета пассажиров в метро. Казалось бы, чего легче – есть турникеты, все автоматизировано.

Посмотрим данные по пассажиропотоку киевского метро по годам.

2017- 498, 4 млн

2016 – 485 млн

(…)

2010 – 504,3 млн

2009 – 502 млн

2008 – 663,9 млн

2007 – 641,8 млн

И видим, что в 2009 в метро проехало на 25% меньше пассажиров, чем в предыдущие годы. Почему? Что случилось? Киевлян вдруг меньше стало? Все пересели из метро на авто?

Посмотрим внимательнее данные по месяцам этого катастрофического для киевского метрополитена года.

сентябрь 2008 — 60,0 млн — 2,000 млн/сутки

октябрь 2008 — 63,4 млн — 2,113 млн/сутки

ноябрь 2008 — 47,3 млн — 1,577 млн/сутки

декабрь 2008 — 48,2 млн — 1,554 млн/сутки

И видим, что в ноябре 2008 киевское метро перевезло на 25% меньше пассажиров, чем в предыдущие месяцы!

Неужели кризис так ударил? Ведь это были месяцы экономического кризиса, когда лопнул ценовой пузырь на рынке недвижимости, закрылись все кредитные и ипотечные программы в банках, а гривня упала с 5 до 8 за доллар. Ну, естественно, безработица выросла. Но неужели в один миг – с 1 ноября в Киеве сократилось 250 тысяч рабочих мест? Именно столько людей перестали ездить на метро на работу (500 тысяч поездок туда-обратно).

В один месяц исчезло 250 тысяч рабочих мест и больше не восстановилось? Ведь сейчас, спустя почти десять лет, пассажиропоток в метро находится на уровне ноября 2008 года.

(Тут можно подумать для разминки мозга и предложить свою версию этого факта, прежде чем читать дальше.)

У этого странного скачка в данных по пассажиропотоку Киевского метрополитена может быть два объяснения.

Первое – криминального характера. Возможно, в какой-то момент было налажено воровство выручки в огромных масштабах. Это было не сложно. Основная масса пассажиров пользовалась жетонами, которые не могли служить основой для строгого учета. Жетоны обезличены, продаются без чека, кто там знает, сколько раз жетон обернулся через кассу и турникет? Какой-то учет есть, но, думается, техника в нынешних турникетах не особо трудна для манипуляций со счетчиками. Одометр на машине, наверное, скрутить посложнее будет.

Есть и второе объяснение, которое дали специалисты метрополитена. По их словам, изменилась система учета пассажиров. До 2009 считали по проданным жетонам, нормативному количеству поездок по проездным, умозрительно добавляли количество льготников и на выходе получали цифру пассажиропотока. С 2009 стали считать проходы через турникеты всех, включая льготников (они ведь тоже идут через турникет, хотя и контроль там чисто визуальный).

И выяснилось, что льготников меньше, чем считали до этого, а проездными (тогда они в основном были месячные без ограничения количества поездок) люди пользуются реже, чем считалось по нормативам. Оказалось, что льготников у нас около 21-22% от общего числа пассажиров…

Почти десять лет минуло с того момента, как в метро произошел неожиданный "отток" пассажиров. Тем не менее, за это время мы так и не перешли на полностью автоматизированный учет пассажиров. Все еще фигурируют обезличенные жетончики, контролеры визуально определяют основание для льготной поездки (скажем, ученические билеты детей). Я не говорю о наземном транспорте, где практически все на "доверии" к контролеру и учета нет никакого.

Эту ситуацию необходимо в корне пересматривать, иначе порядок на транспорте мы в городе не наведем.