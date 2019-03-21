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Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Велосипедист в Киеве: задание – выжить

мнение
Сегодня, 08:24
Велосипедист в Киеве: задание – выжить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23f/16f/5c923f16f02ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23f/16f/5c923f16f02ac.jpg Игорь Ляшенко

В начале марта в Киеве на проспекте Бажана был сбит велосипедист. Я проходил рядом и хоть и не стал свидетелем самого дтп, но видел страшные последствия. Велосипедиста без сознания увезла скорая. Через две недели он скончался.

На фотографиях именно то место, где произошла трагедия. И мы можем видеть, как другие пешеход и велосипедист буквально соприкасаются с автомобилями. Людям на фото повезло. Но везет не всем.

На эмоциях от произошедшего сообщество велосипедистов вышло к зданию Киеврады и горадминистрации с пикетом и требованием к городским властям обратить внимание на велоинфраструктуру в городе. Которой почти нет. А те небольшие участки, которые есть – смертельно опасны. Вышеописанный случай произошел как раз на красном переходе, означающем дорожку для велосипедов.

Еще раз скажу: киевские дороги смертельно опасны для всех, а особенно для велосипедистов и пешеходов. Взглянем пристальней на проспект Бажана, где произошла недавняя трагедия.

Проспект Бажана – фактически играет роль автомагистрали. Широкий – 4-5 полос в одну сторону. Прямой, как стрела, без поворотов, светофоров и препятствий. Созданы все условия, чтобы развивать максимально возможную скорость. Если кто-то вздумает ехать там положенные 50 км/ч, он создаст еще большую опасность для несущегося потока машин. Обычная скорость там около 100 км/ч.
А по официальному статусу – это обычная городская улица. И разметка нанесена соответствующим образом. И меры безопасности почти никакие. Пешеходные переходы и велодорожки проложены прямо на пологих, а значит скоростных съездах. Ничем не защищенный тротуар, редкие и неудобные подземные переходы для людей, остановки автобусов, на которых общественный транспорт останавливается в 2-3 ряда…

Я живу недалеко и езжу там как на машине, так и на велосипеде, хожу пешком. Так вот, переходов типа того, где сбили велосипедиста, я страшно боюсь. Я всегда там останавливаюсь, долго жду, пока проедут машины и кто-то остановится, чтобы меня пропустить. Да и в этом случае надо ежесекундно визуально контролировать второй-третий ряды, которые неизвестно зачем сделаны на этих съездах, поскольку по правилам поворачивать можно только с крайней левой полосы.

Обозначенная велодорожка не сколько служит удобству и безопасности велодвижения, сколько провоцирует дтп: велосипедисты наивно полагают, что имеют преимущество на переходе и тут же попадают под колеса машин, съезжающих с проспекта на высоких скоростях, и даже не подозревающих, что у них перед бампером может оказаться велосипедист. 

Велоактивисты требуют внимания к удобству и безопасности езды на велосипедах. И Кличко, и чиновники горадминистрации – на словах "за". Вот, например, их последняя инициатива – разработать маршруты "окраина-центр". На планирование маршрутов с Виноградаря, Воскресенки, Куреневки, Лесного, Оболони, Соломенки на Крещатик выделяется 700 тысяч бюджетных денег. 

Но эти инициативы лишний раз демонстрируют, что городские власти плохо понимают, как люди пользуются велосипедами в Киеве.

Как правило, предложенные маршруты – это 15-20-километровые расстояния. На такие расстояния ездят только активисты велосообщества, тренированные велосипедисты, которых относительно не много. А тысячи киевлян на велосипедах ездят по своему микрорайону, по дворам (дети и подростки), по маршрутам дом – ближайший парк, дом – пляж, дом – базар. И почти никто из них не ездит на велосипеде со своего спального массива на Крещатик. Это тяжело, неудобно и незачем. Например, я и мои друзья в центре с велосипедом бываем раз в год на велодень, да и то не каждый год.
Вот на чем стоило бы сосредоточиться в развитии велоинфраструктуры: чтобы киевляне могли хотя бы по своему району безопасно передвигаться.

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Тег Киев, ляшенко, велосипедисты
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