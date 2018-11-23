Держбюджет-2019: анатомія економічного регресу

Команда РПЛ не голосувала ані за недолугий Держбюджет-2019, ані за репресивні для промисловості зміни Податкового Кодексу. Що означає цей документ для країни:

"Економічна зима". 3% росту ВВП і зростання торговельного дефіциту на мільярди доларів – геть від Європи економічно!

Збільшення податків замість інвестиційних стимулів. Замість індустріальних парків – збільшення екологічного податку в 70 разів, зростання навантаження на фонд оплати праці (ЄСВ) та податки на дрібні посилки з-закордону.

Мізерні соціальні стандарти. "Мінімалка" 4200 грн (як пропонує влада) замість 6000 грн (як я наполягав), штучна відстрочка індексації мінімальних пенсій (1497->1624 грн) до весни.

Вищі тарифи, менше субсидій. Тарифи піднімають більше ніж на 50% в кілька етапів, а субсидії скорочують на 20 млрд грн.

Проїдання замість модернізації. На субсидії – 55 млрд грн, на "теплі кредити" – лише 400 млн грн. На одні тільки відсотки за держборгом 145 млрд грн, на підтримку експорту через ЕКА 70 млн грн.

Проте нам все ж вдалося "вигризти" кілька дуже вагомих норм:

1) Збільшення фінансування української науки. Тепер прибуток підприємств НАН України йтиме не в "чорну діру" держбюджету, а на модернізацію дослідницької бази та інновації!

2) Захист українського виробника. Завдякі нашій поправці влада зможе видати держгарантії під купівлю лише українських (!), а не імпортних турбін для Дністерської ГАЕС. Потенційне замовлення гідроагрегатів для "Турбоатома" – до 500 млн дол. США. Це 5 років повноцінної роботи для 3500 висококваліфікованих фахівців цього чудового харківського підприємства!

3) Підтримка інновацій, екології та енергонезалежності. Продовжили звільнення електромобілів від імпортного ПДВ, мита та акцизу, яке ми з командою провели в парламенті минулого року на цей рік, ще на 3 роки.

Безумовно ці точкові, хоч і дуже вагомі перемоги – "крапля в морі" на фоні сміливого комплексу економічних ініціатив РПЛ. Але вода камінь точить!