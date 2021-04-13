3 причины, почему переводить пенсионеров на банковские карточки – преступление (укр.)

Я знаю про всі проблеми, які влада створює людям своїми не завжди адекватними рішеннями. Останнє з них – щоб із 1 вересня всі пенсіонери отримували пенсію на банківську картку.

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Неадекватність цього рішення зашкалює!

По-перше, 13 мільйонів українців, переважно жителі сіл, взагалі не мають доступу до банківських послуг.

Минулого року в Україні закрилося більше 800 банківських відділень. А ті, що є – менше, ніж у 5% населених пунктів України. Банкоматів ще менше – 4 на 1000 жителів.

А тепер уявіть на хвилину, як добиратимуться до райцентру майже 3 мільйони наших рідних сільських бабусів і дідусів, щоб відкрити рахунок у банку. А потім вони мають щомісяця їздити до того ж райцентру, щоб зняти з карточки свою пенсію.

А як добиратимуться за своєю пенсією лежачі, безногі, сліпі, одинокі старики, яких сотні тисяч?! Це друга причина, чому я вважаю таке рішення убивчим.

Инфографика: facebook.com/O.Liashko

Уряд виправдовує свої новації необхідністю зменшення бюджетних витрат на доставку пенсій. Насправді ці витрати влада перекладає на самих пенсіонерів.

Крім того, без роботи залишаться від 10 до 12 тисяч поштарів, які зараз розносять пенсію людям. Це по-третє.

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Я боровся і буду боротись за справедливість – щоб пенсіонерам мали достойну пенсію, яку вони заслужили, і можливість її отримати без проблем.

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