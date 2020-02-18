Безопасность на дорогах должна стать одним из приоритетов работы парламента (укр.)

Стан безпеки дорожнього руху, показники кількості травмованих і загиблих у ДТП в Україні є невтішними. Наша країна за рівнем аварійності поступається більшості країн Європи, окрім Росії, Казахстану та ще кількох країн. Незважаючи на те, що рівень аварійності поступово зменшується, проблема залишається надзвичайно актуальною. Підвищення безпеки на автодорогах залежить не лише від рівня штрафів за порушення правил дорожнього руху. Необхідно забезпечити відповідну якість автомобільних шляхів, розв’язок, встановити дорожні знаки і підвищити культуру водіїв.

Як голова підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, переконана, що посилення безпеки на автошляхах має стати пріоритетом для законодавчої діяльності парламенту.

Більшість водіїв з власного досвіду знають, що більшість автодоріг державного значення підтримуються в належному стані, але дороги місцевого значення є аварійнонебезпечними через руйнування дорожнього покриття, відсутність узбіч, розмітки, дорожніх знаків.

19 жовтня 2019 року, повертаючись з Києва додому, я потрапила в ДТП поблизу Золотоноші в Черкаській області. Обставини цієї пригоди свідчать про те, що необхідно на законодавчому рівні регулювати. Пригода сталася на об’їзній дорозі в темну пору доби пізньою осінню, стояв густий туман. Основний маршрут автодороги був перекритий через капітальний ремонт, натомість об’їзна автодорога не мала належної розмітки, попереджувальних і вказівних знаків. При цьому на шляху була аварійно-небезпечна ділянка – крутий поворот. Зачепивши узбіччя, автомобіль злетів з об’їзного автошляху. На цьому ж самому місці ДТП ставалися як до, так і після пригоди з народним депутатом, при цьому в деяких з них гинули люди.

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Внаслідок ДТП мені довелося перенести три операції, проходити тривалий курс лікування і реабілітації. Незважаючи на такі життєві обставини, продовжує працювати з документами та нормативними актами з розвитку підприємництва, транспортної інфраструктури, бюджетних процесів, захисту прав підприємців, фінансування освітніх проектів.

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Одним із пріоритетів законотворчої діяльності вважаю налагодження фінансування будівництва і капітального ремонту доріг місцевого значення, якими щодня користуються люди. Необхідно поглянути на цю проблему прагматично – з економічної точки зору втрати країни від високого рівня аварійності, травмування та загибелі людей, становлять дуже значні суми. У рамках дослідження Traffic Challenge було встановлено, що ціна втраченого життя в Україні щонайменше – 80 тисяч доларів США, а загальні втрати країни внаслідок високого рівня аварійності – близько 500 млн доларів щороку.

Невтішна статистика свідчить про те, що в 2019 році в Україні сталося 160,6 тисячі дорожньо-транспортних пригод (ДТП), з яких понад 26 тисяч – із потерпілими, в яких загинули 3,4 тисячі осіб і було травмовано 32,7 тисяч.

В європейських країнах аналогічна проблема виникла кілька десятиліть тому зі зростанням кількості автомобілів і трафіку. На законодавчому рівні її вирішили запровадженням автоматичної фіксації порушення правил, підвищення взаємної культури водіїв під часу руху, забезпеченням нового рівня облаштування автодоріг, їх розмітки і встановлення дорожніх знаків, облаштування інформаційних табло і зрозумілих водіям вказівників на небезпечних ділянках доріг.

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