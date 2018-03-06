Энергозависимая Украина, или Кто превращает украинскую ГТС в груду металлолома?

Очередной энергетический кризис в пик холодов, призывы чиновников экономить газ, перевод котельных на мазут, закрытые детсады и школы, критически низкая температура в домах ― эти события конца февраля ― начала марта окончательно развенчали миф об энергонезависимости Украины.

А ведь в том, что Украина энергонезависима, евроинтеграторы уверяли украинцев не один год. Президент Украины, премьер-министры ― Яценюк, а за ним и Гройсман, чиновники НАК "Нафтогаз Украины" авторитетно заявляли: страна больше не покупает российский газ. Чего только стоит запущенный ПАО "Укртрансгаз" онлайн-счетчик… призрачной независимости Украины от российского газа. По иронии судьбы (или недосмотру чиновников) даже в критические для энергосистемы страны дни он отсчитывал очередные часы украинской "энергонезависимости".

Как оказалось, Украина не только зависима, но еще и крайне уязвима. Причина ― бесконечные "газовые войны" между Киевом и Москвой, инспирированные еще во времена Ющенко. Сегодня наши прозападные "реформаторы" (а большинство из них ― это выходцы из команды "любих друзів") старательно замалчивают тот факт, что именно по инициативе Киева в 2006-м было разорвано газовое соглашение с "Газпромом" от 2004 года, согласно которому для Украины до 2009 года была установлена фиксированная цена на российский газ ― $50 (!) за тысячу кубометров. Могу также напомнить, что в конце 2007-го был подписан очередной контракт с фиксированной ценой в $179,5 за тысячу кубометров, который должен быть действовать до 2028 года. Однако и этот контракт по инициативе Киева был расторгнут. В результате Украина получила крайне невыгодный контракт 2009 года с ценой $350 за тысячу кубометров. Могу авторитетно заявить: именно "газовые войны", которые начинал Киев и всегда проигрывал, стали причиной нынешней критической ситуации в энергетическом комплексе. Акции "Нафтогаза" "#прикрути" и "#щенезмерзли" ― лучшее тому доказательство.

Сегодня чиновники кичатся тем, что с достоинством и без особых потерь вышли из сложившейся ситуации. Однако, чтобы не допустить энергетического коллапса, Киеву пришлось закупать необходимые объемы газа в Европе по цене, как заявил президент, "от 250–300 до 500 долларов" вместо $238,55 за тысячу кубометров, как это было предусмотрено контрактом с "Газпромом". И здесь возникает закономерный вопрос: а кто будет нести ответственность за эту переплату? К слову, она могла оказаться намного выше ― коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что были периоды, когда цена на газ взлетала до $1325 за тысячу кубометров. Вот только украинцев интересует не виртуальная экономия, а точная сумма убытков, понесенных из-за архинепрофессионализма руководителей "Нафтогаза".

И это только один аспект проблемы. Не менее важно понимать, по чьей вине Украина оказалась на грани энергетического коллапса.

В 2017-м регулярно появлялись бравурные сообщения "Укртрансгаза" о том, как Украина с опережением графика наполняет подземные хранилища. Сейчас очевидно, что это был чистой воды пиар. Руководство "Нафтогаза" проигнорировало тот факт, что на 1 марта, по информации "Укртрансгаза", в хранилищах оставалось 9,8 млрд кубометров голубого топлива. Учитывая, что скорость подъема газа из хранилищ напрямую зависит от их наполненности, при таком количестве можно выкачивать из ПХГ 115 млн кубометров при суточной потребности в 200 (!) млн кубометров. При этом оборудование ПХГ работает в критическом режиме.

Кроме того, "Нафтогаз" не подписал дополнительное соглашение с "Газпромом", что является обязательным требованием. Из-за халатности руководства "Нафтогаза", стремления заниматься политикой, а не выстраиванием взаимовыгодных отношений со своими партнерами Украина все больше и все чаще переплачивает за газ.

А чего ждать украинцам следующей зимой? Да того же самого. Ведь никто из виновников кризиса не понес ответственности!

Более того, очередной виток "газовой войны" вскрыл проблему, которую долгое время замалчивали во власти: страна рискует лишиться транзита российского газа. А это не только потеря миллиардных долларовых доходов, но и окончательная утрата позиций на мировом энергорынке.

Согласно данным НАК "Нафтогаз Украины", доход от транзита российского газа через ГТС Украины в страны ЕС по итогам 2017 года ― около $3 млрд (в прошлом году транзит газа составил 93,5 млрд кубометров). Это позволяет поддерживать украинскую трубу в рабочем состоянии и делает газотранспортную систему страны инвестиционно привлекательной. Но контракт с "Газпромом" о транзите российского газа истекает 1 января 2020 года. И если он не будет продлен, то ситуация изменится кардинально. По оценкам экспертов, речь идет не только о неполученной прибыли: в этом случае стоимость ГТС ― основного украинского актива ― снизится как минимум в 5 раз. Газотранспортная система превратится в груду металлолома (ну как тут не вспомнить слова Бориса Немцова, метафорически назвавшего ГТС "фаллическим символом" Украины). К сожалению, есть ряд тенденций, свидетельствующих о том, что эти слова могут стать пророческими.

Во-первых, настораживает негативная динамика января ― февраля 2018 года. Согласно оперативным данным "Укртрансгаза", в первые два месяца 2018-го страна сократила транзит природного газа на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ― до 12,3 млрд кубометров, в том числе транзит газа через ГТС Украины в страны Европы ― на 28,3%, до 11,3 млрд кубометров.

Во-вторых, Россия намерена диверсифицировать поставки голубого топлива. После запуска первой нитки газопровода "Северный поток" в конце 2011 года, а затем и второй в 2012-м объемы транзита газа через ГТС Украины сократились на 20 млрд кубометров. С 2019 года проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока – 2" (реализация которого запланирована к тому времени) составит 110 млрд кубометров газа в год. А общая мощность двух ниток "Турецкого потока" ― 31,5 млрд кубометров (транзит российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины). И это в дополнение к уже существующему "Голубому потоку", по которому российский газ идет в Турцию, а оттуда в Европу. По итогам 2017 года по газопроводу поставлен рекордный объем газа — 15,8 млрд кубометров при максимальной пропускной способности 16 млрд кубометров. Кроме того, российский газ поставляется по газопроводу Ямал — Европа, который проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. На границе Беларуси и Польши мощность газопровода составляет 32,9 млрд кубометров газа в год.

Вполне вероятно, что Украина вовсе не будет использоваться как транзитер голубого топлива. На фоне последних заявлений председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о решении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа такой вариант развития ситуации вполне реален.

Учитывая то, что пропускная способность украинской ГТС составляет 178,5 млрд кубометров на выходе в год, годовой транзит газа в объеме менее 60 млрд кубометров делает газотранспортную систему нерентабельной. Поэтому для Киева критически важно заключить новый долгосрочный контракт на транзит природного газа, способный обеспечить загрузку газовой трубы в объемах свыше 60 млрд кубометров ежегодно. Причем начинать переговоры о заключении контракта на выгодных для Украины условиях необходимо не накануне 1 января 2020 года, а уже в ближайшее время.

Однако вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, представители еврореформаторской команды работают на усиление противостояния с "Газпромом". Панические заявления министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, как и главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, со всей очевидностью доказывают: еврореформаторы, расписавшиеся в собственном непрофессионализме, неподготовленности к работе в кризисных ситуациях, не способны вести диалог в интересах Украины и ее граждан.

Заявления главы МИД Украины господина Климкина, деятельность которого привела к тому, что Украина испортила отношения со многими европейскими странами, ― пример архинепрофессионализма и дилетанства. Но если данное Климкиным украинским послам поручение описывать активы российского газового гиганта можно расценивать как дешевую клоунаду, то сделанное главой украинского МИД заявление (он назвал "Газпром" "наперсточниками") ― уже за гранью не только дипломатии, но и здравого смысла. Хотелось бы понимать, как Климкин и его команда собираются дальше вести переговоры.

К сожалению, итог воинствующей риторики официального Киева будет иметь негативные последствия для Украины: альтернативы российскому газу для загрузки украинской ГТС не было, нет и не будет. А потому в случае прекращения сотрудничества с Россией единственное, что останется Киеву, ― открыть музей газотранспортной системы Украины.

Скажу больше: идея передачи ГТС в концессию так называемым стратегическим партнерам без участия РФ утопична по своей сути. Компаниям, управляющим украинской ГТС, все равно придется договариваться с Россией о транзите газа по территории Украины. Но вот останется ли интересен кому-то простаивающий трубопровод, который требует огромных денег для реконструкции и при этом не приносит прибыли, ― большой вопрос.

Самым оптимальным выходом из ситуации, позволяющим сохранить украинскую ГТС, является создание газотранспортного консорциума с участием РФ как поставщика газа. Это гарантировало бы бесперебойную загрузку украинской трубы российским голубым топливом. Но работу над таким проектом нужно начинать уже сегодня. И заниматься этим должны профессионалы высокого класса, а не воинствующие клоуны, не имеющие понятия ни о дипломатии, ни о стратегических интересах государства. И только после подписания выгодных для Украины контрактов, гарантирующих бесперебойные поставки энергоресурсов, можно будет вести речь об энергонезависимости страны.