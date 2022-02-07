"Азаровщина" оставит Украину без инвестиций

В 2021 году через дивиденды компании вывели из Украины 10 млрд долл. Это все, что нужно знать об инвестиционном климате, который с 2019 года значительно ухудшился из-за чрезмерного давления налоговых и правовых органов на бизнес. Количество проверок предпринимателей контролирующими органами увеличилось со 181 тыс. в 2019-м (год прихода к власти Зеленского) до 254 тыс. в 2021 году. По сути, власть развернула войну против бизнеса, как во времена, когда в стране царила "азаровщина".

В 2020 год налоговики пытались доначислить налоги компаниям "АТБ" (108 млн грн), "Сильпо" (230 млн грн), и "Интерпайп" (2 млрд грн). В прошлом году жертвами фискалов стали "Синево" (1 млрд грн) и "Новая почта" (326 млн грн). Все перечисленные случаи закончились решениями судов в пользу бизнеса, так как доначисленные налоги и штрафы, как оказалось, существовали только лишь в фантазиях налоговых органов. С начала 2022 года власть решила играть по-крупному, в поле зрения "азаровцев" попали крупные металлургические компании.

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В январе были арестованы счета "АрселорМиттал Кривой Рог", против финансового директора предприятия было возбуждено уголовное дело. Фискалы потребовали доплатить в бюджет 2,2 млрд грн якобы из-за неправильного начисления ренты на добычу железной руды. Причем, согласно версии налоговых органов, ренту "Арселору" следовало заплатить со стоимости железорудного концентрата, который является не сырьем, а готовой продукцией. Более 20 решений судов подтвердили безосновательность требований налоговой – рента должна уплачиваться с сырья, то есть с железной руды.

В феврале СБУ и БЭБ пришли с обысками на ГОКи, принадлежащие "Метинвесту". "Пластинка" та же – нужно уплатить ренту с концентрата, правда на этот раз уже на 18 млрд грн. Понимаю, что людям в погонах и руководству БЭБ, которое, кстати обещало не "кошмарить" бизнес, очень хочется выполнить заказ, который пришел с Банковой. Но перед тем, как нагло заявляться к легально работающему бизнесу, выучите матчасть. Недавно Госналогслужба подтвердила, что все упомянутые ГОКи заплатили налоги в полном объеме.

Допускаю, что главными причинами незаконного давления на легальный бизнес является желание власти получить деньги на такие проекты как "Большое строительство", где можно и "распилить" хорошенько, и попиарить президента и партию "Слуга народа", стремительно теряющих рейтинги. Тот, кто хочет реально наполнить бюджет, борется с контрабандой, торговлей нелегальными нефтепродуктами, "скрутками" НДС, конвертационными центрами, теневой арендой земли. Но тогда власти пришлось бы сажать своих. Поэтому приходят к бизнесу, думая, что он не сможет дать сдачи. Но это допущение крайне ошибочное.