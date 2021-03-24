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Муса Магомедов

народный депутат Украины

БЭБ и человеческий фактор: кто кого?

24 марта, 15:01

Президент подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины". Бюро должно заменить налоговую милицию и взять на себя полномочия по расследованию экономических преступлений, которые сейчас выполняет СБУ. Это касается коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

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Скажем честно, СБУ за все время не показала выдающихся результатов в борьбе с коррупцией. Определенно, работа с экономическими преступлениями требует специальных знаний и опыта. Есть надежда, что БЭБ сможет лучше, чем СБУ, анализировать экономическую сферу и мы, наконец, увидим топ-преступников на скамье подсудимых.

Государство видит БЭБ в большей степени как аналитическое ведомство. Для нас это не совсем привычно, ведь СБУ и налоговая милиция позиционируются как силовые ведомства.

По закону, БЭБ будет анализировать бенефициаров и трансфертные операции на предмет нарушений как в бизнесе, так и в госструктурах. Координировать Бюро будет Кабмин.

В сферу обязанностей нового органа также входят: анализ экономических рисков, оценка угроз и обеспечение экономической безопасности Украины, расследование преступлений, связанных с международной технической помощью.

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С момента вступления закона в силу, налоговая милиция прекращает свое существование. Есть риск, что бывшие сотрудники просто перейдут на службу в БЭБ. Вакансии необходимо будет заполнять, а найти за короткое время специалистов с соответствующей подготовкой практически невозможно.

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Что касается СБУ, то вряд ли "конторские", которые годами сидели на экономических темах, так просто отойдут в сторону. Если не верите, задайте этот вопрос бизнесменам, которые имеют большой опыт "сотрудничества" с людьми в погонах.

Вот почему я не совсем уверен, что Бюро экономической безопасности заработает. В нашей стране сложилась печальная традиция. Борцы с экономической преступностью – через один подпольные миллионеры, за которыми круговая порука в прокуратурах и судах.

Идея создать БЭБ – правильная, но она сработает только в том случае, если ведомство станет по-настоящему независимым, а государство наконец поставит знак равенства между борьбой с экономическими преступлениями и экономическим процветанием.

Бизнес выказывает опасения по поводу будущей работы Бюро. И я присоединяюсь к мнению предпринимателей, хотя в душе хочу ошибиться в оценке БЭБ.

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СБУ Бюро экономической безопасности БЭБ
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