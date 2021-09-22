Будет ли пересмотр Парижского соглашения по климату?

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество проигрывает борьбу за климат. Выступая на конференции по климату, он заявил, что цели, зафиксированные в Парижском соглашении по климату, достигаются слишком медленно, чтобы спасти человеческую цивилизацию.

"Мир находится на грани катастрофы из-за потепления на 2,7 градуса по Цельсию вместо 1,5 – мы все согласились, что это должен быть предел… Наука говорит нам, что любое потепление выше 1,5 градуса будет катастрофой", – резюмировал генсек ООН.

Реклама

Гутерриш убежден, что все страны к 2030 году должны сократить почти наполовину выбросы парниковых газов, а к 2050 достичь углеродной нейтральности. Одной из главных задач в этом направлении, по мнению генсека ООН, является закрытие угольных шахт.

Сегодня 80% выбросов СО2 на планете приходится на страны G-20. Именно они несут основной груз ответственности за выполнение глобальных планов по декарбонизации. Однако есть и много из того, о чем не сказал в своем выступлении Антониу Гутерриш.

Сообщения, которые поступают из разных стран мира, говорят о том, что значительная часть бизнеса недовольна декарбонизацией. Внедрение передовых технологий требует много средств, а поддержка государства не во всех странах является адекватной. В данном переходном периоде многие производители столкнулись с частичной потерей конкурентоспособности по причине дополнительных расходов на экотехнологии и зеленую электроэнергию.

Реклама

Получается, что промышленное лобби недовольно жесткими требованиями, сроками и дороговизной декарбонизации. В противовес ему глобальное политическое лобби приходит к пониманию, что Парижское соглашение в чистом виде не работает. Пока страны выполнят зафиксированные в нем цели, в климате планеты могут произойти необратимые изменения. Таким образом, в самом ближайшем будущем между политикой и экономикой может произойти серьезный конфликт.

Избежать его, по мнению некоторых экспертов, можно с помощью пересмотра Парижского соглашения. Не исключено, что впервые этот вопрос будет поднят в ноябре, на климатическом саммите в Глазго. США и ЕС заявили, что представят там совместную инициативу по сокращению выбросов метана на планете. Она может стать началом перезагрузки устаревшей климатической парадигмы и пересмотра целей декарбонизации.