Чтобы сохранить металлургию, нужен мораторий на экспорт лома

Украина приблизилась еще на один шаг к масштабному кризису в металлургической области: экспорт лома достиг катастрофических объемов, и некоторые заводы уже начали снижать объемы производства.

Еще в июле, когда ситуация стала критической, а склады предприятий опустели, металлурги впервые попросили Кабмин ввести временный мораторий на экспорт лома из Украины и предупредили: острый дефицит сырья может совсем скоро привести к остановке металлургических предприятий.

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К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса. И это выглядит странно – учитывая, что, по оценкам экспертов, переработка лома дает в бюджет в десятки раз больше налогов, чем его экспорт.

Аргументы металлургов подкреплены статистикой и расчетами. Так, за первые месяцы 2021 года, в сравнении с годом 20-м, экспорт украинского металлолома вырос в 20 раз. Из страны было вывезено 410 тыс. т, что в денежном выражении превышает прошлогодний показатель в 29,5 раза. Причина такого ажиотажа – необычайно высокий уровень цен на лом на мировом рынке. За первые полгода 2021 года цена на него 500 долл./т. Это настолько много, что даже экспортная пошлина в размере 58 евро/т не смогла сдержать рост экспорта.

Из-за форсированного экспорта запасы лома в Украине сократились с 350 тыс. т в январе до 130 тыс. т в августе. Таким образом металлургия вплотную подошла к так называемому технологическому минимуму, за которым возможны временные остановки отдельных производств и даже целых предприятий. Это приведет к значительным потерям для национальной экономики. По оценкам экспертов, если метпредприятия начнут останавливаться, то до конца 2021 года страна потеряет 1,5 млрд долл. валютных поступлений.

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Самое же обидное, что при этом на экспорте лома страна ничего не зарабатывает: как пишут мои коллеги-нардепы, пока металлурги сокращают производство из-за дефицита лома, экспортеры лома массово вывозят деньги в офшоры. То есть, Украина теряет дважды – вместо того, чтобы на государственном уровне защитить металлургическую отрасль и бюджет.

Если не ввести временный мораторий на экспорт лома, до конца текущего года из Украины могут вывезти около 1,5 млн т лома. Все, что получит при этом бюджет – 2,5-3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины на лом. Но если бы это сырье переработали в сталь — в бюджет страны поступило бы 85 млрд грн налогов, то есть, почти в 30 раз больше!

Надеюсь, Кабмин наконец поймет, что лучше для Украины. Главное, чтобы не было слишком поздно.