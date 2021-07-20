Экологические реформы нужны, но не ценой деиндустриализации

Парламент не проголосовал за дискуссионный законопроект №4167 о промышленном загрязнении. В теории данный з/п должен был положить начало экологической модернизации украинской промышленности, от которой зависят конкурентные позиции отечественных экспортеров. Однако авторы документа пошли другим путем. Заложенные ими нормы являются невыполнимыми и вредными для развития промышленности.

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Главная претензия бизнеса к законопроекту №4167 – это абсолютно нереальные сроки внедрения наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Авторы документа считают, что промышленникам хватит на завершение этого процесса четыре года, ссылаясь при этом на европейский опыт. Экомодернизацию, по замыслу авторов, предприятия должны проводить за собственные средства, без участия государства.

А теперь давайте посмотрим на реальный европейский опыт. Оказывается, что соседней Польше на внедрение НДТМ потребовалось 20 лет, Словакии – 17. Ни одна европейская страна не смогла провести экомодернизацию промышленности быстрее, чем за 15 лет, а некоторые страны – члены ЕС проводят ее до сих пор. Все это происходит при мощной поддержке госбюджетов и специальных фондов Евросоюза. По состоянию на 2021 год таким образом в европейскую промышленность было инвестировано 450 млрд евро и еще 800 млрд евро планируется инвестировать до 2030 года.

По оценкам экспертов, украинским промышленным компаниям на проведение экомодернизации потребуется 10 млрд долл. У предприятий даже близко нет таких средств. Напомню, что на протяжении почти трех лет в Украине падали объемы промышленного производства, уже полтора года предприятия работают в условиях карантинного кризиса. Убытки отечественного бизнеса за последние 15 месяцев составили около 400 млрд грн. В таких условиях нормы, прописанные авторами в з/п №4167, выглядят просто издевательством над промышленностью.

"Страусиная позиция" власти в отношении экомодернизации – глубоко ошибочна! Успешный опыт ЕС показал, что этот масштабный проект по силам реализовать только в условиях государственно-частного партнерства. Бизнес не отказывается от участия в финансировании проектов, но без помощи государства он не справится. Кроме того, предприятиям понадобятся от власти финансовые и налоговые стимулы, госгарантии и компенсация по кредитам на экомодернизацию.

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Вместо всего этого авторы з/п № 4167 наделяют контролирующие органы правами закрывать предприятия, не выполнившие нереальные сроки и условия экомодернизации. С таким подходом данный з/п может стать катализатором деиндустриализации Украины. Без промышленности мы потеряем все шансы на успешное экономическое будущее.

Теперь ждем новой сессии и надеемся, что власть наконец посмотрит реально на необходимые экологические реформы, сядет за стол переговоров с бизнесом и проработает реальные инструменты решения экологических проблем.