Экономический паспорт: провальная идея, которая оставит бюджет Украины без средств

Ошибки, допущенные властью в 2021 году, скажутся на развитии экономики в 2022-м. Одной из таких ошибок, на мой взгляд, является идея президента Зеленского о внедрении так называемого "экономического паспорта". Она, в частности, предусматривает создание в Украине Фонда будущих поколений, в котором будут аккумулироваться деньги для детей, родившихся после 1 января 2019 года, и выплачиваться им по достижении 18 лет.

Напомню, что источником наполнения фонда, по решению власти, станет рента от добычи полезных ископаемых, которая сегодня прямо поступает в бюджет. Средства фонда будущих поколений планируется инвестировать в гривневые ОВГЗ с годовой доходностью в 10%.

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Давайте разберемся, почему "экономический паспорт" является ошибкой президента Зеленского. Во-первых, авторы идеи не учли фактор инфляции. Анализ официальной статистики показывает, что за последние 18 лет инфляция в Украине составила 670%. Доходность же ОВГЗ в фонде за это же время составит 450%. Таким образом, через 18 лет владельцы "экономических паспортов" получат деньги, обесцененные в 1,5 раза.

Во-вторых, создание Фонда будущих поколений увеличит нагрузку на бюджет. В случае создания фонда государство вместо того, чтобы забирать напрямую рентные платежи в госбюджет и направлять их на запланированные расходы, будет получать их в форме займов по ОВГЗ и платить по ним проценты. По мнению ряда экспертов, это может привести к разбалансировке бюджета и возникновению значительных кассовых разрывов.

В-третьих, власть не предусмотрела источники компенсации для тех бюджетных расходов, которые ранее зависели от рентных платежей. Получается, что благосостояние граждан, родившихся после 1 января 2019 года, будет обеспечиваться за счет нарушения благосостояния и конституционных прав всех остальных граждан, которые имеют такие же права на украинские недра.

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Для меня очевидно, что от идеи внедрения "экономического паспорта" следует отказаться. Эта инициатива президента Зеленского направлена на поддержание его рейтинга и носит исключительно популистский характер.