ЕС начинает "мировую войну" за лом

Климатический саммит в Глазго не прошел даром. Его последствия не заставили себя долго ждать. Европейская комиссия выступила с инициативой ограничить экспорт металлолома в страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно инициативе ЕК, данные государства смогут импортировать лом черных металлов из ЕС только при условии предоставления официального запроса страны-импортера. К тому же компании-импортеры должны будут доказать, что переработка лома будет проходить с соблюдением экологических стандартов.

Эксперты отмечают, что новое ограничение на экспорт лома из Евросоюза коснется таких стран, как Китай, Индия, Россия, Малайзия, Индонезия, Пакистан и Египет. Три последние за 2020 год вывезли из ЕС более 5 млн т лома. По данным ЕК, ограничения могут коснуться 25,56% от общего экспорта лома из Европейского Союза, что в абсолютном выражении составит 5-6 млн т. Важно отметить, что сегодня ЕС является одним из крупнейших мировых игроков на рынке металлолома, на его долю приходится четверть всей мировой торговли.

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Некоторые аналитики оценили инициативу ЕК, как попытку Евросоюза развязать "мировую войну за лом". Ведь если инициатива будет воплощена в жизнь, национальные металлургии стран, не входящих в ОЭСР, получат ощутимый удар. Можно предположить, что пострадавшие государства примут зеркальные меры в отношении ЕС, и таким образом начнется гонка торговых ограничений. Аналитики считают, что несмотря на указанные риски, ограничения на экспорт лома из Евросоюза направлены на ограничение влияния Китая на мировой рынок этого стратегического сырья.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения еще одного механизма контроля экспорта лома в страны, которые не входят в ОЭСР. В случае резкого роста поставок по конкретному направлению, нанесения ущерба здоровью населению или экологии, ЕК будет вводить запрет на экспорт металлолома в отдельные государства. В свою очередь, EUROFER предлагает и вовсе ограничить экспорт лома в страны, не соответствующие экологическим стандартам ЕС, чтобы достичь целей Парижского соглашения к 2050 году.

Что все это означает для Украины? В мире вот-вот начнется глобальная торговая война за лом. Чтобы выжить в новых условиях, странам необходимо будет ввести жесткий контроль за экспортом лома, ограничив его до минимума или вовсе ввести временный мораторий. Только так можно будет обеспечить национальную металлургию сырьем и выполнить международные климатические обязательства. Украинскому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по ограничению экспорта лома: или ввести временный мораторий, или новую пошлину в 200 евро/т. Главное сделать это быстро, потому что те, кто не успеют ввести ограничения, рискуют потерять металлургию и перспективу выполнить свои обязательства, зафиксированные в Глазго.