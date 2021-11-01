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Муса Магомедов

G20 задала тон климатическому саммиту в Глазго

Муса Магомедов

народный депутат Украины

1 ноября, 11:55
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В Глазго стартовала климатическая конференция ООН по климату. В преддверии данного саммита можно было услышать самые различные оценки. Одни эксперты считают, что он будет судьбоносным для планеты, другие скептически оценивают перспективы ведущих стран мира договориться по наиболее актуальным проблемам, касающимся изменения климата. Причем скептицизм имеет под собой реальную почву.

Напомню, что в июле 2021 года министры стран G20 не смогли договориться о том, чтобы не допустить перегрева Земли более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Для этого, в частности, необходимо полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года. Именно этот вопрос стал краеугольным в ходе июльских переговоров.

Тем не менее, главы G20 все же смогли прийти к консенсусу. В последний день проходившего в Риме саммита "двадцатки" была согласована главная цель глобальной климатической реформы – не дать планете нагреться более чем на 1,5 градуса. Согласно данным ООН, 80% выбросов парниковых газов сегодня приходится на страны G20.

Примечательно, что за два месяца до саммита в Глазго был опубликован доклад ООН о результатах масштабного исследования климата, в котором приняли участие более двухсот ученых со всего мира. Главный вывод доклада: повышение температуры Земли свыше 1,5 градуса станет катастрофой для человеческой цивилизации.

Также лидеры стран G20 договорились о достижении глобальной углеродной нейтральности к 2050 году. Для этого страны "двадцатки" обязались до 2030 года сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов. Точной оценки общего объема пока нет, однако, по словам некоторых участников саммита G20, речь идет о десятках триллионов долларов. Такие колоссальные инвестиции способны полностью изменить экономический ландшафт планеты.

Официальных результатов климатического саммита в Глазго пока нет. Однако, судя по решениям, принятым G20, ведущие страны мира решили не принимать во внимание нынешний энергетический кризис в Европе и Азии и растущие расходы бизнеса, связанные с декарбонизаций. Очевидно, что последствия глобальных климатических изменений оказались более весомыми, чем локальные последствия нынешних кризисов для экономики ряда государств.

Украине нужно готовиться к тому, что мировой курс на декарбонизацию не только не изменится, но значительно ускорится. Надеюсь, что это стимулирует украинскую власть наконец серьезно заняться вопросом декарбонизации экономики и провести соответствующие консультации с бизнесом и ведущими экспертами.

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