Кабмин должен поддержать инициативу Минэкономики о запрете экспорта лома

Украинская власть показывает, что может слышать голос бизнеса. Министерство экономики опубликовало проект постановления Кабинета министров о временном (до конца 2023 года) запрете на экспорт металлолома. Свои международные обязательства Украина не нарушает: как сказано в документе, запрет не будет касаться экспорта в страны ЕС, Великобританию, Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию и страны ЕАСТ.

Эксперты Минэкономики просчитали возможный экономический эффект от введения моратория на экспорт лома. Согласно их расчетам, каждая тонна повторно использованного металлолома сокращает выбросы СО2 на 1,5 т, экономит 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Кроме того, использование металлолома в выплавке стали требует только 1/3 затрат энергии по сравнению с ее производством из первичного сырья. Как видно, запрет на экспорт лома поможет Украине в достижении целей декарбонизации, а предприятиям — сэкономить ценные ресурсы.

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По расчетам Минэкономики, запрет на вывоз лома из Украины до 2023 года позволит увеличить объем валового выпуска продукции на 65 млрд грн и даст плюс 5,7% к росту общего объема экспорта. Кроме того, промышленные предприятия смогут создать примерно 116 тыс. новых рабочих мест и тем самым увеличить фонд заработной платы на 28,4 млрд грн. Введение временного моратория также позволит увеличить выплавку стали на 5 млн т в год, что обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней на сумму 17,6 млрд грн.

Приятно видеть, что позиция украинских металлургов была услышана и воплощена в проект документа. Понимаю, что по процедуре проект постановления КМУ должен пройти стадию обсуждения. Тем не менее, хочу призвать правительство как можно быстрее принять этот важный для отрасли документ. Промедление может вызвать временную остановку ряда металлургических производств, у которых попросту закончится сырье. Такой сценарий не выгоден ни бизнесу, ни государству.