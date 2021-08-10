Меркель встретится с Зеленским в Киеве

22 августа Украину посетит Ангела Меркель. Это будет последний визит Меркель в статусе канцлера, поскольку 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы и она покинет свой пост. Известно, что визит будет однодневным. На саммит "Крымская платформа" и на празднование 30-летия независимости Ангела Меркель не останется.

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Офис президента заявил, что во время встречи Зеленского с Меркель будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонних отношений, Донбасса и газовой сферы. Последняя встреча канцлера Германии и президента Украины состоялась 12 июля в Берлине. А последний визит Меркель в Украину был в 2018 году.

Очевидно, что Меркель приедет говорить о запуске Северного потока-2 и претензиях Киева по СП-2. В конце августа Зеленский планирует посетить США, и этот вопрос будет одним из главных. Напомню, Байден и Меркель договорились, что СП-2, хоть и не соответствует интересам Украины, но удовлетворяет интересам Германии и РФ. Украина в свою очередь инициировала консультации по СП-2 на уровне ЕС. Очевидно, что Меркель приедет доносить позицию Германии, ЕС и США.

А по-простому, уговаривать Зеленского принять все, как должное. Но мы можем еще побороться. Нужно воспользоваться возможностью прямого контакта с Меркель, и попробовать отстоять национальные интересы в части минимизации негативного влияния запуска СП-2 на экономику Украины. Нужно поднимать вопрос гарантий безопасности. Запуск трубопровода СП-2 не должен стать точкой отсчета шантажа Украины.

Кроме того, встреча с Меркель – это прекрасная возможность обсудить планы следующей встречи в формате Нормандской четверки, ведь канцлер Германии является одним из главных участников переговорного процесса, и ее полномочия заканчиваются не завтра. Так что пожелаем президенту успехов на непростых переговорах.