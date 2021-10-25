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Муса Магомедов

Металлолом может сохранить Украине 20 млрд грн в год

Муса Магомедов

народный депутат Украины

25 октября, 17:21
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Правительство затягивает решение вопроса по лому. Поэтому вскоре могут остановиться металлургические заводы.

Металлурги уже не первый месяц просят правительство запретить продавать лом за границу. Ведь лом – это важное сырье для производства стали, без которого мы можем остаться. Правительство медлит. И с каждым днем запасов лома все меньше. Скоро его количество будет ниже технологического – то есть критически необходимого – уровня.

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Если это произойдет, то в стране начнутся вынужденные остановки металлургических заводов. Они не смогут работать без такого стратегически важного сырья как лом.

В сентябре казалось, что Кабмин наконец услышал голос бизнеса. Усилиями Минэкономики был подготовлен проект постановления правительства о введении моратория на экспорт лома из Украины до 2023 года. Металлурги предупреждали, что в конце октября – начале ноября могут остановиться первые заводы. Однако документ завис на стадии согласований различными министерствами и… до сих пор не вынесен на заседание Кабмина для принятия окончательного решения. Очень важно, чтобы правительство понимало, что призыв ввести мораторий на экспорт лома – это не лоббистские игры металлургов с властью.

Сегодня речь идет о выживании металлургии как одной из основных отраслей украинской экономики. За январь-август из Украины было вывезено 410 тыс. т лома, что в 20 раз(!) больше, чем за весь прошлый год. Меткомбинаты с середины 2021 года начали испытывать проблемы с закупкой лома.

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Эксперты подсчитали: если экспорт не остановить, то до конца нынешнего года страна может потерять 1,5 млн т лома. Это будет означать, что большинство металлургических заводов остановились, сотни тысяч людей остались без работы, а государственный бюджет не получает десятки миллиардов гривен налоговых поступлений.

Кстати, аналитики подытожили: экспорт такого количества лома даст в бюджет максимум 2,5-3 млрд грн в виде экспортной пошлины. Однако если лом переработать на украинских заводах, то бюджеты всех уровней получат 85 млрд грн(!). Сумма – фантастическая. Потерю таких доходов допустить никак нельзя!

Очевидно, что государству в десятки раз выгоднее, чтобы лом не экспортировался, а перерабатывался в Украине. По оценкам экспертов, введение моратория на экспорт лома сможет в итоге увеличить ВВП на 2,5%. Переработка лома поможет нашей стране выполнить свои климатические обязательства в рамках Парижского соглашения, ведь использование одной тонны металлолома снижает выбросы СО2 на 1,5 т. Это самый простой и дешевый способ декарбонизации.

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Согласно расчетам отраслевых экспертов, если правительство в ближайшее время не введет запрет на экспорт лома до 2023 года, в 2022 году госбюджет потеряет 20 млрд грн налоговых поступлений, а валютные поступления в экономику упадут на 1,4 млрд долл. в год. Украина не может себе позволить такого расточительства, особенно в условиях нового карантинного кризиса.

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