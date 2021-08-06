Мораторий на экспорт лома нужен металлургии уже сегодня

Сегодня украинская промышленность переживает сложнейший этап в истории. На системный промышленный кризис, продолжавшийся последние три года, наложился кризис, вызванный последствиями пандемии. Плюс ко всему на мировых рынках усиливается тренд декарбонизации производства. Предприятия вынуждены искать любые возможности снизить выбросы СО2, чтобы в уже недалеком будущем оставаться конкурентоспособными.

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В особенно тяжелой ситуации оказались такие отрасли как металлургия. Не секрет, что большинство отраслевых мощностей технологически устарели. Мы можем обеспечить достаточные объемы производства металлургической продукции, чтобы входить в ТОП-10 в мире, но не можем производить продукцию с низким содержанием углерода. Для этого необходимы многомиллиардные инвестиции, которые меткомбинаты могут обеспечить только в кооперации с государством.

Временным решением на переходном этапе декарбонизации может стать увеличение использования лома в качестве металлургического сырья. Так можно значительно снизить выбросы СО2, не внедряя дорогостоящие экотехнологии. Но здесь отечественные металлурги столкнулись с серьезной проблемой. Под воздействием роста мировых цен на лом значительно выросли объемы вывоза этого сырья из Украины. За первые шесть месяцев 2021 года на экспорт ушло более 231 тыс. т лома, что в 14 раз (!) больше, чем за такой же период 2020 года.

Буквально за несколько лет лом из простого сырья стал важнейшим стратегическим сырьем для стран с развитой металлургической промышленностью. Некоторые из них уже ввели мораторий на экспорт лома. Власти США и ЕС готовятся это сделать под давлением мощного металлургического лобби. На этом фоне Украина сегодня выглядит странно: как бедняк, спонсирующий богачей и главных конкурентов, таких как Турция, на которую приходится около 95% экспорта украинского лома.

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Декарбонизация – дело среднесрочной перспективы. Но уже сегодня из-за форсированного вывоза лома из страны отечественные металлурги оказались перед угрозой дефицита сырья. По этой причине в июле крупнейшие производители металлургической продукции снизили объемы производства. Если дефицит будет нарастать, то в августе-сентябре возможны остановки предприятий. Бюджеты всех уровней могут потерять налоговые поступления, а люди – работу.

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Единственным выходом из кризисной ситуации может стать введение временного (до 2023 года) моратория на экспорт лома из Украины. Мораторий нужен уже сегодня. Если этого не сделать, до конца 2021 года экономика потеряет 1,4 млрд долл. валютной выручки. Это значительно ослабит национальную валюту. Мораторий на экспорт лома – это не прихоть металлургии, это вопрос выживания стратегически важной отрасли украинской экономики и сохранения сотен тысяч рабочих мест.