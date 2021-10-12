Мораторий на экспорт лома поможет сохранить рабочие места в металлургии

Правительство должно ввести мораторий на экспорт лома до 2024 года. Этого требует критическая ситуация, которая складывается в металлургии. За восемь месяцев 2021 года из Украины было экспортировано 410 тыс. т лома, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Запасы лома в отрасли приблизились к технологическому минимуму, за которым неизбежно начнется остановка металлургических заводов.

Надежды на экспортную пошлину на лом в размере 58 евро/т не оправдались. На мировых рынках наблюдаются аномально высокие цены на лом – в среднем 500 долл./т. При таком уровне цены экономический эффект от пошлины практически равен нулю. Таким образом, с середины года внутренний рынок металлопродукции остался фактически без защиты против форсированного экспорта лома. Причем почти 90% всего лома вывозилось в Турцию, которая является одним из главных конкурентов Украины на внешних рынках.

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По прогнозам экспертов, если до конца октября не остановить экспорт лома, один за другим остановятся металлургические заводы. В этом случае до конца года Украина потеряет не менее 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта. Сокращение объемов производства также приведет к росту безработицы и сокращению налоговых поступлений в государственный бюджет. Как видно, кризис в металлургии, спровоцированный дефицитом лома, не выгоден ни металлургам, ни государству.

Отраслевые эксперты посчитали, что неконтролируемый экспорт лома может привести к тому, что до конца 2021 года из Украины будет вывезено 1,5 млн т лома. Уплаченная экспортная пошлина в таком случае составит 2,5-3 млрд грн. Однако если этот объем лома переработать на металлургических заводах, бюджет страны пополнится на 85 млрд грн. Выгода для государства более, чем очевидна. Минэкономики подготовило проект постановления КМУ о запрете экспорта лома. Призываю правительство ускорить все необходимые согласования и принять решение, которое спасет не только металлургию, но и доходы госбюджета.