Блоги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
Блоги
Муса Магомедов

Мораторий на экспорт лома поможет сохранить рабочие места в металлургии

Муса Магомедов

народный депутат Украины

12 октября, 10:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство должно ввести мораторий на экспорт лома до 2024 года. Этого требует критическая ситуация, которая складывается в металлургии. За восемь месяцев 2021 года из Украины было экспортировано 410 тыс. т лома, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Запасы лома в отрасли приблизились к технологическому минимуму, за которым неизбежно начнется остановка металлургических заводов.

Надежды на экспортную пошлину на лом в размере 58 евро/т не оправдались. На мировых рынках наблюдаются аномально высокие цены на лом – в среднем 500 долл./т. При таком уровне цены экономический эффект от пошлины практически равен нулю. Таким образом, с середины года внутренний рынок металлопродукции остался фактически без защиты против форсированного экспорта лома. Причем почти 90% всего лома вывозилось в Турцию, которая является одним из главных конкурентов Украины на внешних рынках.

Реклама

По прогнозам экспертов, если до конца октября не остановить экспорт лома, один за другим остановятся металлургические заводы. В этом случае до конца года Украина потеряет не менее 1,5 млрд долл. поступлений от экспорта. Сокращение объемов производства также приведет к росту безработицы и сокращению налоговых поступлений в государственный бюджет. Как видно, кризис в металлургии, спровоцированный дефицитом лома, не выгоден ни металлургам, ни государству.

Отраслевые эксперты посчитали, что неконтролируемый экспорт лома может привести к тому, что до конца 2021 года из Украины будет вывезено 1,5 млн т лома. Уплаченная экспортная пошлина в таком случае составит 2,5-3 млрд грн. Однако если этот объем лома переработать на металлургических заводах, бюджет страны пополнится на 85 млрд грн. Выгода для государства более, чем очевидна. Минэкономики подготовило проект постановления КМУ о запрете экспорта лома. Призываю правительство ускорить все необходимые согласования и принять решение, которое спасет не только металлургию, но и доходы госбюджета.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

92 229

заболело за неделю в Украине

+36%

Вакцинация
По состоянию на 11 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 198 086
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 609 047
Всего введенных доз 13 807 133
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять