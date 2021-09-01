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Муса Магомедов

Мораторий на экспорт лома спасет экономику от нового кризиса

Муса Магомедов

народный депутат Украины

1 сентября, 14:19
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Украинские меткомбинаты заявляют о вынужденном снижении объемов производства. Причина – стремительно растущий дефицит лома. За 7 месяцев 2021 года из Украины было экспортировано 335 тыс. т лома. Это в 20 раз больше, чем за весь предыдущий год. Металлурги предупреждают, что если в ближайшее время не решить проблему с ломом, то в отрасли начнутся остановки производственных линий и целых заводов.

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Мировые цены на лом превысили 500 долл./т. При таком уровне цен экспортная пошлина на лом в размере 58 евро/т не выполняет своей защитной функции. Вывозить сырье на экспорт выгодно даже с учетом уплаты пошлины. По оценкам экспертов, до конца 2021 года экспорт лома может превысить из Украины 1 млн тонн. Это станет настоящей катастрофой для отрасли, ведь такого развития ситуации не ожидал никто.

Мне не раз приходилось слышать, что на самом деле бить тревогу рано – запасы лома в стране достаточны для обеспечения бесперебойной работы металлургии. На самом деле это не так. Украинский лом преимущественно имеет амортизационную природу. Он формируется на основе устаревших железнодорожных вагонов, машин и оборудования, отходов строительства и т.п. Но сегодня темпы развития машиностроения и строительства в Украине крайне низкие, чтобы обеспечить в перспективе необходимые для металлургов объемы металлолома.

Все ведущие металлургические державы признали лом стратегически важным сырьем для экономики. Это означает, что его экспорт всячески ограничивается, а импорт, напротив, стимулируется. Именно такую политику сегодня проводят Китай и Индия. Из числа наших ближайших конкурентов значительно активизировалась Турция, которая сегодня скупает 94% украинского лома. Турецкие меткомбинаты получают значительные дотации и финансовые стимулы от правительства, поэтому готовы выкупать наш лом в любых объемах и практически по любой цене. Получается, что Украина стимулирует своего ближайшего конкурента на мировом рынке металла в ущерб развитию национальной металлургии.

Если правительство не вмешается в ситуацию с дефицитом лома, до конца года в отрасли начнется масштабный кризис. Остановка предприятий приведет к сокращению объемов производства и экспорта. Упадут налоговые отчисления и поступления валютной выручки, из-за вынужденных увольнений вырастет безработица. Государство получит проблемы с выплатой пенсий и поддержанием стабильности гривны. Все это может перерасти в новый экономический кризис в масштабах страны. Чтобы избежать такого развития событий и стабилизировать работу металлургии, необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома. Другого выхода нет.

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