Налоговики уничтожают легальный бизнес

Бизнес возлагал на приход Зеленского к власти особые надежды. Во время избирательной кампании нынешний глава государства говорил о недопустимости незаконного вмешательства власти в предпринимательскую деятельность. После избрания Зеленского президентом Украины бизнес небезосновательно ожидал от новой власти "зеленого света". Но в итоге получил "красный".

По данным экспертов, за время президентства Зеленского количество налоговых проверок выросло с 181 тыс. в год в 2019-м до 254 тыс. в 2021-м. Причем в 2020 году, когда правительства всех стран активно поддерживали бизнес, количество плановых проверок украинских предпринимателей выросло на 30%, а внеплановых – на 90% (!).

Реклама

Иначе как наследниками политики "азаровщины" наших фискалов не назовешь. С 2020 года они начали активно доначислять налоги и штрафовать представителей крупного легального бизнеса. Компания "Интерпайп" получила от фискалов претензий на 1 млрд грн, "Сильпо" – на 230 млн грн, "АТБ" – на 108 млн грн. Примечательно, что все перечисленные претензии оказались надуманными, так как были отменены по решению судебных инстанций. В 2022 году налоговые органы решили "кошмарить" металлургического гиганта – "АрселорМиттал Кривой Рог". Компании было выдвинуто требование доплатить 2,2 млрд грн якобы из-за неправильной уплаты ренты на добычу железной руды. Теперь они пришли на предприятия группы "Метинвест" – ровно с теми же требованиями.

В качестве доказательства серьезности своих "намерений" налоговики заблокировали счета меткомбината и поспособствовали заведению уголовного дела против финансового директора. Но требования, предъявленные к "АрселорМиттал Кривой Рог", надуманные. И это уже подтвердили суды.

"Азаровцы" считают, что предприятие должно уплатить ренту со стоимости железорудного концентрата, то есть готовой продукции. Однако, согласно действующему Налоговому кодексу, она платится со стоимости железной руды. И сразу несколько судов уже подтвердили эти прописные истины в пользу металлургов.

Реклама

Не думаю, что украинцы будут долго терпеть беспредел налоговиков. Ведь сегодня они начали активно давить на малый и средний бизнес, который, в отличие от крупного, зачастую не может защитить себя юридически. Зато малые предприниматели умеют объединяться и выходить на массовые акции протеста. Напомню власти: именно пострадавший от "азаровщины" МСБ стал одной из движущих сил Майдана в 2013 году. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но ей свойственно повторяться.